¡¡¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤ÎºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWormhole ¡¿ Yumi AraI¡Ù¤¬¡¢½é½µ6.6ËüËç¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢11·î25ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤Ç2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£

¡ÚÆ°²è¡Û¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¡ØWormhole / Yumi AraI¡Ù¼ýÏ¿¡ÖDARK MOON¡×MV

¡¡71ºÐ10¥ö·î¤Ç¤ÎTOP3Æþ¤ê¤Ï¡¢71ºÐ1¥ö·î¤Ç3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿ÃæÅç¤ß¤æ¤­¡ØÀ¤³¦¤¬°ã¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ëÆü¡Ù¡Ê2023Ç¯3·î13ÆüÉÕ¡Ë¤òÄ¶¤¨¡¢½÷À­¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÎòÂåºÇÇ¯Ä¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

