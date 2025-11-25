NiziU¡¢½÷À¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾å2ÁÈÌÜ¤È¤Ê¤ë1st¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é5ºîÏ¢Â³1°Ì¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦NiziU¤ÎºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNew Emotion¡Ù¤¬¡¢11·î25ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç½é½µ17.4ËüËç¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛNiziU 3rd Album¡ØNew Emotion¡ÙHighlight Medley
¡¡2021Ç¯12·î6ÆüÉÕ¤Î1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØU¡Ù¤«¤é5ºîÏ¢Â³¡¢ÄÌ»»5ºîÌÜ¤Î1°Ì¤Ë¡£½÷À¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤è¤ë1st¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é5ºîÏ¢Â³¤Î1°Ì³ÍÆÀ¤Ï¡¢2019Ç¯4·î29ÆüÉÕ¤ÎÇµÌÚºä46¡Øº£¤¬»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡Ù°ÊÍè¡¢6Ç¯7¥ö·î¤Ö¤ê¡¢»Ë¾å£²ÁÈÌÜ¤ÎÃ£À®¡Ú¢¨¡Û¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡Ö¢¦Emotion¡×¡Ê¢¦¡á¥Ï¡¼¥È¡¿¥é¥Ö¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬20Âå¤È¤Ê¤ê¾¯½÷¤«¤éÂç¿Í¤Î½÷À¤Ø¤ÎÀ®Ä¹¤òÉÁ¤¤¤¿¡ÖYOAKE¡×¡¢¥«¥Í¥Ü¥¦²½¾ÑÉÊ¡Øsuisai¡Ù¤ÎCM¥½¥ó¥°¡ÖShining day¡×¤Ê¤É¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¢¨¡Û½÷À¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ê1st¡Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é¤ÎÏ¢Â³1°Ì³ÍÆÀºîÉÊ¿ô¡×¡¿1°Ì¡§ÇµÌÚºä46¡Ê6ºî¡Ë¡¢2°Ì¡§NiziU¡Ê5ºî¡Ë¡¢3°Ì¡§SPEED¡Ê4ºî¡Ë
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯12·î1ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö:2025Ç¯11·î17Æü¡Á23Æü¡Ë¡ä
