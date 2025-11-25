SUPER EIGHT°ÂÅÄ¾ÏÂç¡¢¸ÅÅÄ¿·ÂÀ¤È7Ç¯¤Ö¤êÉñÂæ¶¦±é¤Ç¡ÈÉÔ¾òÍýÈÈºá¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼²»³Ú·à¡É¡Ö¥¢¥Ö¥Î¡¼¥Þ¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¥¢¥Ö¥¢¥Ö¥Î¡¼¥Þ¥ë¡×
¡¡5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦SUPER EIGHT¤Î°ÂÅÄ¾ÏÂç¡¢ÇÐÍ¥¤Î¸ÅÅÄ¿·ÂÀ¤¬¶¦±é¤¹¤ë¡Ø²»³Ú·à ¥Ý¥ë¥Î¥¹¥¿¡¼¡Ù¤¬2026Ç¯3·î8Æü¡Á16Æü¤ËÂçºå¡¦¿¹¥ÎµÜ¥Ô¥í¥Æ¥£¥Û¡¼¥ë¡¢3·î28Æü¡Á4·î12ÆüÅìµþ¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ì Ãæ·à¾ì¡¢4·î18Æü¡Á19Æü¤ËÊ¡²¬¡¦µ×Î±ÊÆ¥·¥Æ¥£¥×¥é¥¶¡¡¥¶¡¦¥°¥é¥ó¥É¥Û¡¼¥ë¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£±é½Ð²È¡¦ÀÄÌÚ¹ë»á¤Î¿·ºî¤Ç¡¢°ÂÅÄ¤È¸ÅÅÄ¤Ï2019Ç¯¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤¿ÉñÂæ¡Ø¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¡Ù¤«¤é7Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉñÂæ¶¦±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿È¿¶¤ê¼ê¿¶¤ê¤ÇÀâÌÀ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¤«¤ï¤¤¤¤°ÂÅÄ¾ÏÂç
¡¡ËÜºî¤Ç2¿Í¤¬Ä©¤à¤Î¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ê¾Ð¤¤¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤¿¡ÈÉÔ¾òÍýÈÈºá¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼²»³Ú·à¡É¡£»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿æ«¤È»ÄµÔ¤ÊÈÈºá¤¬¸òºø¤¹¤ë¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÊª¸ì¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»äÎ©ÃµÄå¤È¤½¤Î»Ð¡¢²ø¤·¤²¤ÊÈþÍÆÀ°·Á³°²Ê°å¤È°ì¸«¥»¥ì¥ÖÉ÷¤Ê¤½¤ÎºÊ¤ÈÊÊ¤¢¤ê¤²¤Ê¤½¤ÎÌ¼¡¢AVÃËÍ¥·óÌôºÞ»Õ¡¢¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¼ºí©¤·¤¿ÃË¤Ê¤É¡£¥¨¥¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬¡¢80Ç¯Âå¤Î¥Ç¥£¥¹¥³¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¾è¤»¤Æ·«¤ê¹¤²¤ë¡¢ÌÀ¤ë¤¤¥¨¥í¥Æ¥£¥·¥º¥à¤È¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹¤Î¶¸Áû¡£Ã¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢¶¸´îÍðÉñ¤Î²»³Ú·à¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç»äÎ©ÃµÄå¤Î¿¹ÅÄÎÓ¿¼»Ö¡Ê¤â¤ê¤¿¤Ð¤ä¤·¡¦¤Õ¤«¤·¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï°ÂÅÄ¡£ÃµÄå»öÌ³½ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë´ñÌ¯¤Ê°ÍÍê¿Í¤ÇÈþÍÆÀ°·Á°å»Õ¤Î·ÜÌîÂ¼À¿Ìé¡Ê¤È¤ê¤Î¤à¤é¡¦¤»¤¤¤ä)¤Ë¸ÅÅÄ¡£À¿Ìé¤ÎºÊ¡¦ÎáÈþ¡Ê¤ì¤ß¡Ë¤Ë¹â²¬Ááµª¡£À¿Ìé¤¬Å®°¦¤¹¤ëÌ¼¡¦¥Þ¥ê¥¢¤ËÀîÅç³¤²Ù¡£¿¼»Ö¤Î»Ð¡¦ÎÐ¡Ê¤ß¤É¤ê)¤Ë»³ºêÀÅÂå¡£AVÃËÍ¥·óÌôºÞ»Õ¤ÎÌ´±àÅÎè½Íº¡Ê¤æ¤á¤¾¤Î¡¦¤É¤ê¤ª)¤Ë¾®¾¾Íø¾»¡£¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÄ¹°ð¿ÎÀ¯(¤Ê¤¬¤¤¤Í¡¦¤¸¤ó¤»¤¤)¤ËÂ¼ÌÚ¿Î¡£¥Õ¥«¥·¤ÈÎÐ¤ò»Ä¤·¼ºí©¤·¤¿Éã¿Æ¡¦¿¹ÅÄÎÓ°ìÂ§(¤â¤ê¤¿¤Ð¤ä¤·¡¦¤«¤º¤Î¤ê)¤ËÆîÍÀ»Î¹¤È¡¢¶¸µ¤¤ÎÀÄÌÚ¥ï¡¼¥ë¥É¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯Ì¥¤»¤ë¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Î²»³Ú´Æ½¤¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÏ²¼¥»¥¯¥·¡¼¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥Ù¥Ã¥É¡¦¥¤¥ó¡×¤Î±×»Ò»û¤«¤ª¤ê¤ÈÃæÂº»û¤Þ¤¤¡£80Ç¯ÂåËö¡Á90Ç¯Âå½éÆ¬¤Î¥Ð¥Ö¥ëÊ¸²½¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¡¢¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤Ç³èÆ°¤¹¤ë2¿Í¤¬¡¢ËÜºî¤ËÍ£°ìÌµÆó¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤òÅº¤¨¤ë¡£
¢£¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È
¢§°ÂÅÄ¾ÏÂç
¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°ÂÁ´ÌÌ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¢¤Þ¤êÄ©ÀïÅª¤Ê¤³¤È¤¬¤·¤Å¤é¤¤¤´»þÀ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿ÎáÏÂ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¤¤¤¦Á°±Ò¡¢¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥É¤ÊÉñÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¹¤´¤¯¥É¥¥É¥¤¹¤ë¤â¤Î¤ò¤è¤ê¥¨¥ó¥¿¥á²½¤µ¤»ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¸ÅÅÄ¿·ÂÀ¡ßÀÄÌÚ¹ë¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ö¥Î¡¼¥Þ¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¥¢¥Ö¥¢¥Ö¥Î¡¼¥Þ¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î½¸¹çÂÎ¤¬¤³¤Î¡Ø¥Ý¥ë¥Î¥¹¥¿¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÏÓ¤¬ÌÄ¤ëÌò¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤ì¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÁ°²ó¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¢¤ÎÊý¤È»ÐÄïÌò¤ò¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤¬¹¬¤»¤Ç¤¹¡£
·Ú²÷¤Ê²»³Ú¤¬¸ÀÍÕ¤ò¥ª¥Ö¥é¡¼¥È¤ËÊñ¤ó¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢ÆÇ¡¹¤·¤µ¤äÄË²÷¤µ¡¢Æü¤´¤í¤ÎÝµÊ°¤òÀ²¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÉñÂæ¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤Èº£¤«¤é³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò·à¾ì¤ËÍè¤Æ¡¢¾Ð¤¦¤Ê¤ê¡¢ÌÜ¤ò¤Ä¤à¤ë¤Ê¤ê¡¢ÎÙ¤Î¿Í¤Èµ¤¤Þ¤º¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤ê¡¢·à¾ì¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¶õ´Ö¤ÈÆ÷¤¤¤òÌ£¤ï¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢§¸ÅÅÄ¿·ÂÀ
¤³¤ÎºîÉÊ¤ÏÊÑÂÖ¡¦ÀÄÌÚ¹ë¤È¡Ö´¶¤¸°¤¤¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Í¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤«¤é¡¢¡Ö¤¸¤ã¡¼¥Ñ¥ë¥³¤µ¤ó¤ËÌÂÏÇ¤«¤±¤è¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç´ë²è¤¬À®¤êÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¹ë¤Á¤ã¤ó¤ÏÂ¾¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ê±óÎ¸¤·¤Æ¤¤¤¤ÏÃ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÊÑÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ª¥¤¥é¤ÈÁÈ¤à¤È¤¤Ï¤½¤ÎÉôÊ¬¤ò°ä´¸¤Ê¤¯È¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ä¥¹¤Ï¡Ö¹ë¤µ¤ó¤È¸ÅÅÄ¤µ¤ó¤¬ÁÈ¤à¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤¼¤Ò»²²Ã¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÆâÍÆ¤âÊ¹¤«¤º¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¤è¤Ã¤Ý¤É¡Ø¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¡Ù¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤Ê¤é¤Ð¡¢SUPER EIGHT¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¤ªÊì¤µ¤ó¤È´Ñ¤ËÍè¤Æ¡¢²¼¤ò¸þ¤¯¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
´ðËÜÅª¤Ë¤Ï³Ú¤·¤¤¤ª¼Çµï¤Ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£³§¤ó¤Ê¤Ç¥²¥é¥²¥é¾Ð¤Ã¤Æ¡¢²»³Ú¤Ë¤Î¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤¿¤êÍÙ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡Ö´¶¤¸°¤¤¤Ê¡¼¡×¤È¸À¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¤¥ä¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡ª¤¼¤Ò³§¤ó¤Ê¤Ç·à¾ì¤Ç¤Õ¤¶¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ËÜºî¤Ç2¿Í¤¬Ä©¤à¤Î¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ê¾Ð¤¤¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤¿¡ÈÉÔ¾òÍýÈÈºá¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼²»³Ú·à¡É¡£»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿æ«¤È»ÄµÔ¤ÊÈÈºá¤¬¸òºø¤¹¤ë¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÊª¸ì¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»äÎ©ÃµÄå¤È¤½¤Î»Ð¡¢²ø¤·¤²¤ÊÈþÍÆÀ°·Á³°²Ê°å¤È°ì¸«¥»¥ì¥ÖÉ÷¤Ê¤½¤ÎºÊ¤ÈÊÊ¤¢¤ê¤²¤Ê¤½¤ÎÌ¼¡¢AVÃËÍ¥·óÌôºÞ»Õ¡¢¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¼ºí©¤·¤¿ÃË¤Ê¤É¡£¥¨¥¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬¡¢80Ç¯Âå¤Î¥Ç¥£¥¹¥³¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¾è¤»¤Æ·«¤ê¹¤²¤ë¡¢ÌÀ¤ë¤¤¥¨¥í¥Æ¥£¥·¥º¥à¤È¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹¤Î¶¸Áû¡£Ã¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢¶¸´îÍðÉñ¤Î²»³Ú·à¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç»äÎ©ÃµÄå¤Î¿¹ÅÄÎÓ¿¼»Ö¡Ê¤â¤ê¤¿¤Ð¤ä¤·¡¦¤Õ¤«¤·¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï°ÂÅÄ¡£ÃµÄå»öÌ³½ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë´ñÌ¯¤Ê°ÍÍê¿Í¤ÇÈþÍÆÀ°·Á°å»Õ¤Î·ÜÌîÂ¼À¿Ìé¡Ê¤È¤ê¤Î¤à¤é¡¦¤»¤¤¤ä)¤Ë¸ÅÅÄ¡£À¿Ìé¤ÎºÊ¡¦ÎáÈþ¡Ê¤ì¤ß¡Ë¤Ë¹â²¬Ááµª¡£À¿Ìé¤¬Å®°¦¤¹¤ëÌ¼¡¦¥Þ¥ê¥¢¤ËÀîÅç³¤²Ù¡£¿¼»Ö¤Î»Ð¡¦ÎÐ¡Ê¤ß¤É¤ê)¤Ë»³ºêÀÅÂå¡£AVÃËÍ¥·óÌôºÞ»Õ¤ÎÌ´±àÅÎè½Íº¡Ê¤æ¤á¤¾¤Î¡¦¤É¤ê¤ª)¤Ë¾®¾¾Íø¾»¡£¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÄ¹°ð¿ÎÀ¯(¤Ê¤¬¤¤¤Í¡¦¤¸¤ó¤»¤¤)¤ËÂ¼ÌÚ¿Î¡£¥Õ¥«¥·¤ÈÎÐ¤ò»Ä¤·¼ºí©¤·¤¿Éã¿Æ¡¦¿¹ÅÄÎÓ°ìÂ§(¤â¤ê¤¿¤Ð¤ä¤·¡¦¤«¤º¤Î¤ê)¤ËÆîÍÀ»Î¹¤È¡¢¶¸µ¤¤ÎÀÄÌÚ¥ï¡¼¥ë¥É¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯Ì¥¤»¤ë¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Î²»³Ú´Æ½¤¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÏ²¼¥»¥¯¥·¡¼¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥Ù¥Ã¥É¡¦¥¤¥ó¡×¤Î±×»Ò»û¤«¤ª¤ê¤ÈÃæÂº»û¤Þ¤¤¡£80Ç¯ÂåËö¡Á90Ç¯Âå½éÆ¬¤Î¥Ð¥Ö¥ëÊ¸²½¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¡¢¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤Ç³èÆ°¤¹¤ë2¿Í¤¬¡¢ËÜºî¤ËÍ£°ìÌµÆó¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤òÅº¤¨¤ë¡£
¢£¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È
¢§°ÂÅÄ¾ÏÂç
¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°ÂÁ´ÌÌ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¢¤Þ¤êÄ©ÀïÅª¤Ê¤³¤È¤¬¤·¤Å¤é¤¤¤´»þÀ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿ÎáÏÂ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¤¤¤¦Á°±Ò¡¢¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥É¤ÊÉñÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¹¤´¤¯¥É¥¥É¥¤¹¤ë¤â¤Î¤ò¤è¤ê¥¨¥ó¥¿¥á²½¤µ¤»ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¸ÅÅÄ¿·ÂÀ¡ßÀÄÌÚ¹ë¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ö¥Î¡¼¥Þ¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¥¢¥Ö¥¢¥Ö¥Î¡¼¥Þ¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î½¸¹çÂÎ¤¬¤³¤Î¡Ø¥Ý¥ë¥Î¥¹¥¿¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÏÓ¤¬ÌÄ¤ëÌò¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤ì¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÁ°²ó¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¢¤ÎÊý¤È»ÐÄïÌò¤ò¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤¬¹¬¤»¤Ç¤¹¡£
·Ú²÷¤Ê²»³Ú¤¬¸ÀÍÕ¤ò¥ª¥Ö¥é¡¼¥È¤ËÊñ¤ó¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢ÆÇ¡¹¤·¤µ¤äÄË²÷¤µ¡¢Æü¤´¤í¤ÎÝµÊ°¤òÀ²¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÉñÂæ¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤Èº£¤«¤é³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò·à¾ì¤ËÍè¤Æ¡¢¾Ð¤¦¤Ê¤ê¡¢ÌÜ¤ò¤Ä¤à¤ë¤Ê¤ê¡¢ÎÙ¤Î¿Í¤Èµ¤¤Þ¤º¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤ê¡¢·à¾ì¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¶õ´Ö¤ÈÆ÷¤¤¤òÌ£¤ï¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢§¸ÅÅÄ¿·ÂÀ
¤³¤ÎºîÉÊ¤ÏÊÑÂÖ¡¦ÀÄÌÚ¹ë¤È¡Ö´¶¤¸°¤¤¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Í¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤«¤é¡¢¡Ö¤¸¤ã¡¼¥Ñ¥ë¥³¤µ¤ó¤ËÌÂÏÇ¤«¤±¤è¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç´ë²è¤¬À®¤êÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¹ë¤Á¤ã¤ó¤ÏÂ¾¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ê±óÎ¸¤·¤Æ¤¤¤¤ÏÃ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÊÑÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ª¥¤¥é¤ÈÁÈ¤à¤È¤¤Ï¤½¤ÎÉôÊ¬¤ò°ä´¸¤Ê¤¯È¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ä¥¹¤Ï¡Ö¹ë¤µ¤ó¤È¸ÅÅÄ¤µ¤ó¤¬ÁÈ¤à¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤¼¤Ò»²²Ã¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÆâÍÆ¤âÊ¹¤«¤º¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¤è¤Ã¤Ý¤É¡Ø¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¡Ù¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤Ê¤é¤Ð¡¢SUPER EIGHT¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¤ªÊì¤µ¤ó¤È´Ñ¤ËÍè¤Æ¡¢²¼¤ò¸þ¤¯¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
´ðËÜÅª¤Ë¤Ï³Ú¤·¤¤¤ª¼Çµï¤Ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£³§¤ó¤Ê¤Ç¥²¥é¥²¥é¾Ð¤Ã¤Æ¡¢²»³Ú¤Ë¤Î¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤¿¤êÍÙ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡Ö´¶¤¸°¤¤¤Ê¡¼¡×¤È¸À¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¤¥ä¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡ª¤¼¤Ò³§¤ó¤Ê¤Ç·à¾ì¤Ç¤Õ¤¶¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£