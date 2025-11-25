SUPER EIGHT°ÂÅÄ¾ÏÂç¡õ¸ÅÅÄ¿·ÂÀ¤¬ºÆ¥¿¥Ã¥°¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤¬²¼¤ò¸þ¤¯¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¡×¡¡
SUPER EIGHT°ÂÅÄ¾ÏÂç¡Ê41¡Ë¤¬¼ç±éÉñÂæ¡ÖPARCO¡¡¡õ¡¡CUBE produce 2026¡Ø²»³Ú·à¡¡¥Ý¥ë¥Î¥¹¥¿¡¼¡Ù¡×¡Ê26Ç¯3·î8Æü¡¢Âçºå¡¦¿¹¥ÎµÜ¥Ô¥í¥Æ¥£¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¡Ë¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤Î¸ÅÅÄ¿·ÂÀ¡Ê59¡Ë¤È7Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉñÂæºîÉÊ¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¤³¤È¤¬24Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
2¿Í¤¬Ä©¤à¤Î¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ê¾Ð¤¤¤ò¤Á¤ê¤Ð¤á¤¿ÉÔ¾òÍý¤ÊÈÈºá¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼²»³Ú·à¡£»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿¤ï¤Ê¤È¡¢»ÄµÔ¤ÊÈÈºá¤¬¸òºø¤·Í½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÊª¸ì¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£·àÃæ¤Ë¤Ï°ÂÅÄ±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î»äÎ©ÃµÄå¡¢¸ÅÅÄ±é¤¸¤ëÃµÄå»öÌ³½ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ø¤·¤²¤ÊÈþÍÆÀ°·Á°å»Õ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢AVÃËÍ¥·óÌôºÞ»Õ¡¢¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤Ê¤É¥¯¥»¤Î¤¢¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡£80Ç¯Âå¤Î¥Ç¥£¥¹¥³¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¤¥¨¥í¥Á¥·¥º¥à¤È¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤ë¡£
°ÂÅÄ¤ÏºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°ÂÁ´ÌÌ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¢¤Þ¤êÄ©ÀïÅª¤Ê¤³¤È¤¬¤·¤Å¤é¤¤¤´»þÀ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿ÎáÏÂ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¤¤¤¦Á°±Ò¡¢¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥É¤ÊÉñÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤ÈÍ½¹ð¡£¡Ö·à¾ì¤ËÍè¤Æ¡¢¾Ð¤¦¤Ê¤ê¡¢ÌÜ¤ò¤Ä¤à¤ë¤Ê¤ê¡¢ÎÙ¤Î¿Í¤Èµ¤¤Þ¤º¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤ê¡¢·à¾ì¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¶õ´Ö¤ÈÆ÷¤¤¤òÌ£¤ï¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°ÕÌ£¤¢¤ê¤²¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¸ÅÅÄ¤âÏÓ¤òÌÄ¤é¤¹¡£¡ÖSUPER EIGHT¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¤ªÊì¤µ¤ó¤È´Ñ¤ËÍè¤Æ¡¢²¼¤ò¸þ¤¯¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤Ï³Ú¤·¤¤¤ª¼Çµï¤Ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡Ø´¶¤¸°¤¤¤Ê¡¼¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¤¥ä¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÆÈÆÃ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
19Ç¯¤Ë2¿Í¤¬½é¶¦±é¤·¤¿ÉñÂæ¡Ö¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¡×¤Î±é½Ð¤òÃ´Åö¤·¤¿ÀÄÌÚ¹ë»á¡Ê58¡Ë¤¬º£ºî¤òÃ´Åö¡£¸ÅÅÄ¤ÎºÊÌò¤Ë¹â²¬Ááµª¡Ê52¡Ë¡¢Ì¼Ìò¤òÀîÅç³¤²Ù¡Ê31¡Ë¡¢°ÂÅÄ¤Î»ÐÌò¤ÇÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º»³ºêÀÅÂå¡Ê46¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£