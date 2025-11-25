Åìµþ¥Ç¥ÕÁª¼ê¡Ö·¯¤¬Âå¡×¤ò¼êÏÃ¤Ç¡¡¤í¤¦¤¢Ï¢ÌÁ¡¢É½¸½Åý°ì
¡¡26Æü¤ËÊÄËë¤¹¤ëÄ°³Ð¾ã³²¼Ô¤Î¹ñºÝ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡ÖÅìµþ¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤¬¼êÏÃ¤Ç¡Ö·¯¤¬Âå¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë»Ñ¤¬³Æ²ñ¾ì¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤Ë¤ÏÀµ¼°¤Ê¹ñ²Î¤Î¼êÏÃÉ½¸½¤¬¤Ê¤¯¡¢º£Âç²ñ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï2021Ç¯¤ËÁ´ÆüËÜ¤í¤¦¤¢Ï¢ÌÁ¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö¹ñ²Î¤Î¼êÏÃ¸À¸ì»î¹ÔÈÇ¡×¤À¡£
¡¡½¾Íè¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¤Ê¤É¤Ç¤Î¹ñ²ÎÀÆ¾§¤ÎºÝ¡¢¼êÏÃÄÌÌõ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ëÉ½¸½¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¡¢º®Íð¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤ÇÆ±Ï¢ÌÁ¤ÏÅý°ìÅª¤ÊÉ½¸½¤ÎºöÄê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¹ñ²Î¤ÎÀìÌç²È¤ä¼êÏÃ¤Î¸¦µæ¼Ô¤é¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¸¡Æ¤Éô²ñ¤Ç¶¨µÄ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»î¹ÔÈÇ¡×¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤ä¼êÏÃ¸À¸ì¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤É½¸½¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¹©É×¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö·¯¤¬¡×¤Ï±¦¼ê¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êÁ°¤Øº¹¤·½Ð¤·¡¢¡ÖÂå¤Ï¡×¤Ï¿Æ»Ø¤È¾®»Ø¤òÎ©¤Æ¤¿Î¾¼ê¤ò¸þ¤¹ç¤ï¤»¤¿¸å¤Ë±¦¼ê¤òÍÉ¤é¤·¤Ê¤¬¤é²¼¤²¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î²Î»ì¤ÎÉ½¸½¤âÄê¤á¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¤ÏÃË½÷¤È¤â¡¢²ñ¾ì¤Ç¹ñ²Î¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤Î¼êÏÃÄÌÌõ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÄÉ¿ï¤·¡¢Áª¼ê¤¬¼êÏÃ¤Ç²Î»ì¤òÉ½¸½¡£ÃË»Ò¼ç¾¤Î¹â¶¶Îµ°ì¤Ï¡Ö¼êÏÃ¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤ÇÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¸Ø¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£