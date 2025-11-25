ÂçÊ¬¤Î²ÐºÒ1½µ´Ö¡¢ØíºÒ¾ÚÌÀÈ¯¹Ô¡¡½»Ì±»Ù±çËÜ³Ê²½¡¢¤Þ¤ºÁ´¾ÆÀ¤ÂÓ¤Ë
¡¡ÂçÊ¬»Ôº´²ì´Ø¤ÇÌó170Åï¤ò¾Æ¤¤¤¿Âçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤Ï25Æü¡¢È¯À¸¤«¤é1½µ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£100¿Í¤Û¤É¤¬ÈòÆñÀ¸³è¤òÂ³¤±¤ëÃæ¡¢»Ô¤ÏºÒ³²¤Ç¸øÅª»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊØíºÒ¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÈ¯¹Ô¤ò»Ï¤á¡¢½»Ì±»Ù±ç¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤«¤éÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï²È²°¤¬Á´¾Æ¤·¤¿À¤ÂÓ¤Ç¡¢»öÁ°¤Ë¹Ò¶õ¼Ì¿¿¤ä¾ÃËÉ¤Î¸½ÃÏÄ´ºº¤«¤éÁ´¾Æ¤ÈÇ§Äê¤·¡¢Â¨ÆüÈ¯¹Ô¤¹¤ë¡£
¡¡ØíºÒ¾ÚÌÀ½ñ¤ÏÄÌ¾ï¡¢ÃÏ¿Ì¤ä¹ë±«¤È¤¤¤Ã¤¿ºÒ³²»þ¤Ë¡¢Èï³²Ä´ºº¤ò·Ð¤ÆÈ¯¹Ô¤¹¤ë¡£»Ô¤Ïº£²ó¡¢Â¨Æü¤Î¼êÂ³¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿×Â®¤Ê½»Ì±¤ÎÀ¸³èºÆ·ú¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£Á´¾Æ°Ê³°¤Î²È²°¤ÏÄÃ²Ð¸å¤Ë¿½ÀÁ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¡¢Ä´ºº¤Î¾å¡¢È¯¹Ô¤¹¤ë¡£
¡¡»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ÐºÒ¤Ï18Æü¸á¸å¤ËÈ¯À¸¡£5ËüÊ¿Êým¶á¤¯¤¬¾Æ¤±¤Æ2¿Í¤¬»à½ý¡¢Ìó130À¤ÂÓ¤¬ÈïºÒ¤·¤¿¡£