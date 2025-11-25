¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤¬¥Ú¥ì¥¹²ñÄ¹¤ËÂàÃÄ¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¡ª¡¡X¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤È¤Î³Î¼¹¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢Ç¯Êð3000Ëü¥æ¡¼¥íÍ×µá¤â¸ò¾ÄÄäÂÚ¤Ø
¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤¬¡¢¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤È¤Î´Ø·¸°²½¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¡ØThe Athletic¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Ï10·î²¼½Ü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¤Î¥¯¥é¥·¥³¸å¤Ë¥Õ¥í¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î¡¦¥Ú¥ì¥¹²ñÄ¹¤ÈÌÌ²ñ¤·¡¢¸½ºß¤Î»Ø´ø´±¤È¤Î¶ÛÄ¥´Ø·¸¤¬Â³¤¯¸Â¤ê¡¢2027Ç¯°Ê¹ß¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
·ÀÌó¸ò¾Ä¤âÄäÂÚ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹Â¦¤Ï¥¯¥é¥Ö»Ë¾åºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤ëÇ¯Êð3000Ëü¥æ¡¼¥íµ¬ÌÏ¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¯¥é¥ÖÂ¦¤È¤Î³Ö¤¿¤ê¤ÏÂç¤¤¤¤È¤¤¤¦¡£¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤ÊÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¯¥é¥ÖÆâ¤Ç¤Ï·üÇ°¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£Á°´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¤ÏÀäÂÐÅª¤Ê¥¨¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤À¤¬¡¢¿·ÂÎÀ©¤Ç¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞÎ¾¼Ô¤Î´Ø·¸¤¬½¤Éü¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥É¥ê¡¼¤Î´é¤Ç¤¢¤ë¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤ÎÂàÃÄ¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤Ê·ëËö¤â¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£