µÈ²¬Î¤ÈÁ¡¢Âçºå¤ÎÍ§¿Í¤È¤Î²ñÏÃ¤Ï¡Ö¥Æ¥ó¥Ý¤¬ÇÜÂ®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¤Â®ÅÙ¡×
½÷Í¥¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ¡Ê32ºÐ¡Ë¤¬¡¢11·î23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖUR LIFESTYLE COLLEGE¡×¡ÊJ-WAVE¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Âçºå¤ÎÍ§¤À¤Á¤È²ñÏÃ¤¹¤ë»þ¤Ï¡Ö¥Æ¥ó¥Ý¤¬ÇÜÂ®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¤Â®ÅÙ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Âçºå¤¬¹ñÆâÅÔ»Ô¤ÎÌ¥ÎÏÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¤äÀ¤³¦¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê´Ñ¸÷ÅÔ»Ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â1°Ì¤Ëµ±¤¯¤Ê¤ÉÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤¬¤¢¤ê¡¢µþÅÔÉÜ½Ð¿È¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ¤Ë¡¢Âçºå¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¿ÍÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¬¿¶¤é¤ì¤ë¡£
µÈ²¬¤Ï¡ÖÂçºå¤ÎÍ§¤À¤Á¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÂ¿¤¯¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡£ÃÏ¸µ¤Î»Ò¤¿¤Á¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤âÂçºå¤ÎÍ§¤À¤Á¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¥Æ¥ó¥Ý¤¬ÇÜÂ®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¤Â®ÅÙ¡£¤¢¤È¡¢ÏÃ¤Î¥ª¥Á¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÍÑ°Õ¤·¤Æ¤«¤é¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤Ç¡¢¥ª¥Á¤Ï¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÂç»ö¤Ë²ñÏÃ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
