µÈ²¬Î¤ÈÁ¡Ö¤¼¤Ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤¤ªÆé¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇºÇ¶áÇä¤Ã¤Æ¤ë¡Ä

½÷Í¥¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ¡Ê32ºÐ¡Ë¤¬¡¢11·î23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖUR LIFESTYLE COLLEGE¡×¡ÊJ-WAVE¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¹¥¤¤ÊÆé¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¡Ö¹¥¤¤ÊÆé¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬¤¢¤ê¡¢µÈ²¬Î¤ÈÁ¤¬¡Ö¤¼¤Ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤¤ªÆé¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¶ñºà¤È¤«¡¢¥¹¡¼¥×¤Ï²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤½¤³¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇºÇ¶á²ÐÆé¤È¤«´ÁÊýÆé¤¬¤Ç¤¤ë¥¥Ã¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬Çä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤É¤ó¤Ê¤ªÆé¤â¤½¤ì¤òÆþ¤ì¤ë¤È¿ÈÂÎ¤Î¤¿¤á¤Î¤ªÆé¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£
µÈ²¬¤Ï¼«Ê¬¤ÇÆé¤ò¤¹¤ë»þ¤Ï·ç¤«¤µ¤ºÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È²ÐÆéµ¤Ê¬¤âÌ£¤ï¤¨¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
