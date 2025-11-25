¼Â¼Ì±Ç²è¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡×¿·¤¿¤Ê½Ð±é¼Ô¤È¸ò¾ÄÃæ¡¢2026Ç¯½é¤á¤Ë»£±Æ³«»ÏÍ½Äê
±Ç²è¡Ö¹¥¤¤À¤Ã¤¿·¯¤Ø¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Î¥¢¡¦¥»¥ó¥Æ¥£¥Í¥ª¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡×¤Î¼Â¼Ì±Ç²è½Ð±é¤Ë¸þ¤±¤Æ¸ò¾Ä¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ç¤Ë½Ð±é¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥É¥Ë¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¡¼¥Ë¡¼¤È¶¦±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
µÓËÜ¤È´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥¹¥¤¡¼¥È¡¦¥È¥¥¡¼¥¹¡§¼¯¤Î³Ñ¤ò»ý¤Ä¾¯Ç¯¡×¤Î¥·¥ç¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢¥¸¥à¡¦¥ß¥Ã¥¯¥ë¡£¤Þ¤¿¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¥ê¥ó¥À¡¦¥â¥é¥ó¤È¶¦¤Ë¡¢¼«¿È¤Î²ñ¼Ò¥Ê¥¤¥È¥·¥§¥¤¥É¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ½ºî¤Ë¤â»²²Ã¤¹¤ë¡£±Ç²è¤Ï¥ì¥¸¥§¥ó¥À¥ê¡¼¤È¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥£¥ë¥à¥ï¡¼¥¯¥¹¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍèÇ¯½é¤á¤Ë»£±Æ³«»ÏÍ½Äê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡×¤Ï1979Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ê¡¢Åö½é¤Ï»ëÄ°¼Ô¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤º¶ìÀï¤·¤¿¡£¤·¤«¤·1980Ç¯Âå¤ËÆþ¤ê¡¢·à¾ìÈÇ¥¢¥Ë¥á¤ä¾®Àâ¡¢¥²¡¼¥à¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÅ¸³«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Íµ¤¤ò³ÈÂç¡£Êª¸ì¤Ï¡Ö±§ÃèÀ¤µª¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÌ¤Íè¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÃÏµå¤«¤é¤ÎÆÈÎ©¤òµá¤á¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¥³¥í¥Ë¡¼¤ÈÃÏµåÀªÎÏ¤ÎÀï¤¤¤òÉÁ¤¯¡£
¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¡×¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë80ËÜ°Ê¾å¤Î¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤ä±Ç²è¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤ÎÇä¾å¤ÏÇ¯´Ö6²¯¥É¥ë¡ÊÌó940²¯±ß¡Ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦Åª¤ÊµðÂç¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
