£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£²»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£²£°£´¥É¥ë¹â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ï£²¡¥£³¡ó¤ÎÂçÉý¹â
NY³ô¼°24Æü¡ÊNY»þ´Ö12:18¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö02:18¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡46450.28¡Ê+204.87¡¡+0.44%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡22792.89¡Ê+519.81¡¡+2.33%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡49310¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+530¡¡+1.08%¡Ë
²¤½£³ô¼°24Æü½ªÃÍ
±ÑFT100¡¡ 9534.91¡Ê-4.80¡¡-0.05%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 23239.18¡Ê+147.31¡¡+0.64%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7959.67¡Ê-22.98¡¡-0.29%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.516¡Ê+0.008¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.046¡Ê-0.017¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.683¡Ê-0.029¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.240¡Ê-0.011¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.692¡Ê-0.011¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.537¡Ê-0.009¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.178¡Ê-0.017¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.443¡Ê-0.019¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.772¡Ê-0.045¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª1 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á58.45¡Ê+0.39¡¡+0.67%¡Ë
NY¶âÀèÊª2 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á4130.30¡Ê+14.30¡¡+0.35%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
87048.25¡Ê-917.85¡¡-1.04%¡Ë
¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
1366Ëü1352±ß¡Ê-144047¡¡-1.04%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡46450.28¡Ê+204.87¡¡+0.44%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡22792.89¡Ê+519.81¡¡+2.33%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡49310¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+530¡¡+1.08%¡Ë
²¤½£³ô¼°24Æü½ªÃÍ
±ÑFT100¡¡ 9534.91¡Ê-4.80¡¡-0.05%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 23239.18¡Ê+147.31¡¡+0.64%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7959.67¡Ê-22.98¡¡-0.29%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.516¡Ê+0.008¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.046¡Ê-0.017¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.683¡Ê-0.029¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.240¡Ê-0.011¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.692¡Ê-0.011¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.537¡Ê-0.009¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.178¡Ê-0.017¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.443¡Ê-0.019¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.772¡Ê-0.045¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª1 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á58.45¡Ê+0.39¡¡+0.67%¡Ë
NY¶âÀèÊª2 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á4130.30¡Ê+14.30¡¡+0.35%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
87048.25¡Ê-917.85¡¡-1.04%¡Ë
¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
1366Ëü1352±ß¡Ê-144047¡¡-1.04%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì