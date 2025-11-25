ËõÃã¥¹¥¤ー¥Ä¤¬¥Æー¥Þ¤Î¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º ¥¬¥Á¥ã¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬12·îÈ¯Çä°áÁõ¤ä¥ê¥Ü¥ó¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥éー¤ò»ÈÍÑ
¡Ú¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º♡ËõÃã¡Û 12·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§1²ó300±ß
¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥¢ー¥Ä¤Ï¡¢¥¬¥Á¥ã¾¦ÉÊ¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º♡ËõÃã¡×¤ò12·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1²ó300±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ËõÃã¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î°áÁõ¤ä¥ê¥Ü¥ó¤Ë¤Ï¡¢ËõÃã¿§¤Î¥«¥éー¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥×¥ìー¥È¤ä¥«¥Ã¥×¤Ë¤â¤½¤ì¤½¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¡¢¥·¥Ê¥â¥íー¥ë¡¢¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿ー¥º ¥¥¡¢¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿ー¥º ¥é¥é¡¢¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³¤ÎÁ´5¼ï¡£ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¤ÏÌó45mm¡£
¥Ï¥íー¥¥Æ¥£
¥·¥Ê¥â¥íー¥ë
¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿ー¥º ¥¥
¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿ー¥º ¥é¥é
¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³
(C) 2025 SANRIO CO.,LTD. APPROVAL NO.L660317