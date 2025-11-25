·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬Êâ¹Ô¼Ô¤Î84ºÐÃËÀ¤ò¤Ï¤Í¤ë»ö¸Î ÃËÀ¤Ï°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¡áÀÅ²¬¡¦ÉÍ¾¾»Ô
11·î24ÆüÌë¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»Ô¤Ç¡¢45ºÐ¤Î½÷À¤¬±¿Å¾¤¹¤ë·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬¡¢Æ»Ï©¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿84ºÐ¤ÎÃËÀ¤ò¤Ï¤Í¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤Ï°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£
»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÍ¾¾»ÔÉÍÌ¾¶è°úº´Ä®°æ°ËÃ«¤Î¸©Æ»¤Ç¤¹¡£
24Æü¸á¸å7»þÈ¾º¢¡¢45ºÐ¤Î½÷À¤¬±¿Å¾¤¹¤ë·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬¡¢Æ»Ï©¤òÊâ¤¤¤ÆÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶á¤¯¤Ë½»¤à84ºÐ¤ÎÃËÀ¤ò¤Ï¤Í¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¤¬´Ø·¸¼Ô¤ËÏ¢Íí¤·¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬110ÈÖÄÌÊó¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤ÏÁ´¿È¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á¡¢ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢²á¼º±¿Å¾½ý³²¤Îµ¿¤¤¤â»ëÌî¤Ë¡¢½÷À¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Ê¤É¤·¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
