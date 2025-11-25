¡Ö³±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÅÅÃì¤Ë¾×ÆÍ »ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç°ì»þ530¸ÍÄäÅÅ¤«¡áÀÅ²¬¡¦Æ£»Þ»Ô
11·î24Æü¸á¸å6»þ²á¤®¡¢ÀÅ²¬¸©Æ£»Þ»Ô²¼Åö´Ö¤Î¼çÍ×ÃÏÊýÆ»¾ÆÄÅ¿¹Àþ¤Ç¡¢Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÅÅÃì¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¤Ë½»¤à50Âå¤ÎÃËÀ¤¬110ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅÅÃì¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¤òÊ¤¤¦¤è¤¦¤ËÅÝ¤ì¡¢4¼ÖÀþ¤Î¤¦¤Á¡¢2¼ÖÀþ¤ò¤Õ¤µ¤¤¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ï¸á¸å6»þ23Ê¬¤«¤éÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤ê¡¢Íâ25Æü¸áÁ°0»þÈ¾¤Ë²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÉôÅÅÎÏ¥Ñ¥ïー¥°¥ê¥Ã¥É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸½¾ìÉÕ¶á¤Ç°ì»þ530¸Í¤¬ÄäÅÅ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ö¸Î¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃËÀ¤Ï¡Ö¤Ò¤É¤¯³±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤éÅÅÃì¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
