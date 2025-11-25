¥Ý¥ó¥É¡¢±ÑÍ½»»°ÆÈ¯É½¹µ¤¨²£¤Ð¤¤¡¡¸Ä¿ÍÃùÃß¸ýºÂ¤ÎÈó²ÝÀÇÏÈ¤ò°ú¤²¼¤²¤ÈÅÁ¤ï¤ë¡á£Î£Ù°ÙÂØ
¡¡¤¤ç¤¦¤Î¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï£±¡¥£³£±¥É¥ë¤Á¤ç¤¦¤ÉÉÕ¶á¤Ç¤Î¾å²¼Æ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Êý¸þ´¶¤Î¤Ê¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï£²£°£µ±ßÂæ¸åÈ¾¤Þ¤ÇÇã¤¤Ìá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£²£°£µ±ßÂæÈ¾¤Ð¤Ë¿¤ÓÇº¤àÅ¸³«¡£
¡¡»Ô¾ì¤Ï£²£¶Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î¥êー¥Ö¥¹±ÑºâÌ³Áê¤Ë¤è¤ë½©µ¨Í½»»°Æ¤ÎÈ¯É½¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤¤¥àー¥É¤â¶¯¤¤¤è¤¦¤À¡£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡Ö±Ñ¹ñºÄ¤È¥Ý¥ó¥É¤Ï¡¢Èò¤±¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤ºâÀ¯°úÄù¤á¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢ºâÀ¯¥®¥ã¥Ã¥×¤¬½½Ê¬¤ËËä¤á¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ËÉÒ´¶¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£Àè½µ¡¢¥êー¥Ö¥¹ºâÌ³Áê¤¬½êÆÀÀÇÎ¨¤Î°ú¤¾å¤²·×²è¤òÅ±²ó¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜÆü¤Ï¸Ä¿ÍÃùÃß¸ýºÂ¡Ê£É£Ó£Á¡Ë¤Î£±Ç¯´Ö¤ÎÈó²ÝÀÇÏÈ¾å¸Â¤¬½¾Íè¤Î£²Ëü¥Ý¥ó¥É¤«¤é£±Ëü£²£°£°£°¥Ý¥ó¥É¤Ë°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤ë¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±Ñ£Æ£Ô»æ¤¬´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢±Ñ¹ñÈÇ£Î£É£Ó£Á¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ö¥ê¥Ã¥È£É£Ó£Á¡×¤ÎÈó²ÝÀÇÏÈ°ú¤¾å¤²¤âÃÇÇ°¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
GBP/USD¡¡1.3104¡¡GBP/JPY¡¡205.63¡¡EUR/GBP¡¡0.8795
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
¡¡»Ô¾ì¤Ï£²£¶Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î¥êー¥Ö¥¹±ÑºâÌ³Áê¤Ë¤è¤ë½©µ¨Í½»»°Æ¤ÎÈ¯É½¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤¤¥àー¥É¤â¶¯¤¤¤è¤¦¤À¡£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡Ö±Ñ¹ñºÄ¤È¥Ý¥ó¥É¤Ï¡¢Èò¤±¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤ºâÀ¯°úÄù¤á¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢ºâÀ¯¥®¥ã¥Ã¥×¤¬½½Ê¬¤ËËä¤á¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ËÉÒ´¶¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£Àè½µ¡¢¥êー¥Ö¥¹ºâÌ³Áê¤¬½êÆÀÀÇÎ¨¤Î°ú¤¾å¤²·×²è¤òÅ±²ó¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜÆü¤Ï¸Ä¿ÍÃùÃß¸ýºÂ¡Ê£É£Ó£Á¡Ë¤Î£±Ç¯´Ö¤ÎÈó²ÝÀÇÏÈ¾å¸Â¤¬½¾Íè¤Î£²Ëü¥Ý¥ó¥É¤«¤é£±Ëü£²£°£°£°¥Ý¥ó¥É¤Ë°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤ë¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±Ñ£Æ£Ô»æ¤¬´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢±Ñ¹ñÈÇ£Î£É£Ó£Á¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ö¥ê¥Ã¥È£É£Ó£Á¡×¤ÎÈó²ÝÀÇÏÈ°ú¤¾å¤²¤âÃÇÇ°¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
GBP/USD¡¡1.3104¡¡GBP/JPY¡¡205.63¡¡EUR/GBP¡¡0.8795
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ