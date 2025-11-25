£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£±»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£³£°£µ¥É¥ë¹â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ï£²¡¥£³¡ó¤ÎÂçÉý¹â
NY³ô¼°24Æü¡ÊNY»þ´Ö11:23¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö01:23¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡46551.15¡Ê+305.74¡¡+0.66%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡22797.89¡Ê+524.81¡¡+2.36%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡49355¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+575¡¡+1.17%¡Ë
²¤½£³ô¼°24ÆüGMT16:23
±ÑFT100¡¡ 9559.21¡Ê+19.50¡¡+0.20%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 23268.94¡Ê+177.07¡¡+0.77%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 8001.46¡Ê+18.81¡¡+0.24%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.524¡Ê+0.017¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.054¡Ê-0.010¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.688¡Ê-0.024¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.244¡Ê-0.007¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.697¡Ê-0.006¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.545¡Ê-0.001¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.187¡Ê-0.008¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.443¡Ê-0.019¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.772¡Ê-0.045¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª1 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á58.34¡Ê+0.28¡¡+0.48%¡Ë
NY¶âÀèÊª2 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á4130.30¡Ê+14.30¡¡+0.35%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
87105.88¡Ê-860.22¡¡-0.98%¡Ë
¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
1366Ëü2557±ß¡Ê-134926¡¡-0.98%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡46551.15¡Ê+305.74¡¡+0.66%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡22797.89¡Ê+524.81¡¡+2.36%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡49355¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+575¡¡+1.17%¡Ë
²¤½£³ô¼°24ÆüGMT16:23
±ÑFT100¡¡ 9559.21¡Ê+19.50¡¡+0.20%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 23268.94¡Ê+177.07¡¡+0.77%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 8001.46¡Ê+18.81¡¡+0.24%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.524¡Ê+0.017¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.054¡Ê-0.010¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.688¡Ê-0.024¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.244¡Ê-0.007¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.697¡Ê-0.006¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.545¡Ê-0.001¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.187¡Ê-0.008¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.443¡Ê-0.019¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.772¡Ê-0.045¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª1 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á58.34¡Ê+0.28¡¡+0.48%¡Ë
NY¶âÀèÊª2 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á4130.30¡Ê+14.30¡¡+0.35%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
87105.88¡Ê-860.22¡¡-0.98%¡Ë
¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
1366Ëü2557±ß¡Ê-134926¡¡-0.98%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì