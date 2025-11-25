¡Ø½ªËë¤Î¥í¥ó¥É¡ÙÉ÷¿á¥¸¥å¥ó¤¬±é¤¸¤¿ºÇ¸å¤Îµ±¤¡¡¤¹¤ì°ã¤¦¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°¦¤Î·Á
¡¡11·î24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø½ªËë¤Î¥í¥ó¥É －¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë－¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ËÂè7ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢°äÉÊÀ°Íý¤È10Ç¯Á°¤Î»ö·ï¤¬¸òº¹¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¾®ß·Îµ¿´¡¢Áð磲¹ä¤Î¡È´¬¤¹þ¤ßÎÏ¡É¤Ë¶Ã¤¡¡Ï¢¥É¥é½é½Ð±é¤Î¸½¾ì¤Ç³Ø¤Ö¥È¥Ã¥×¥¹¥¿ー¤ÎÎ®µ·
¡¡ÊË¡Ê¾®ß·Îµ¿´¡Ë¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¶î¤±¤Ä¤±¤¿¼ù¡ÊÁð磲¹ä¡Ë¤È°ëÉô¡ÊÃæÂ¼²í½Ó¡Ë¡£Áö¹ÔÃæ¤Î¼Ö¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¤¿ÊË¤Ï¡¢°Ç¥Ð¥¤¥È¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤ÆHeaven¡Çs Messenger¤ò¼¤á¤ë¤È¿½¤·½Ð¤ëÊË¤ò°ëÉô¤Ï¼¸¤ê¤Ä¤±¤ë¡£ÊË¤¬¶â¤ò²Ô¤´¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°ëÉô¤¬½¸ÃÄÁÊ¾Ù¤Ë²Ã¤ï¤ë¤¿¤á¤ÎÈñÍÑ¤ò¹©ÌÌ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤¿°ëÉô¤ÏØÐØÃ¤ÎÇ°¤Ë¶î¤é¤ì¤ë¡£
¡¡°ëÉô¤ÈºÊ¤ÎÈþº´¹¾¡ÊÂçÅçÍÖ»Ò¡Ë¤Ï¡¢Ë´¤Ê¸ºÈ¡ÊÊÆÅÄØªÎ¼¡Ë¤ÎÌÌ±Æ¤òÊË¤Ë½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£Ê¸ºÈ¤¬¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿°ëÉô¤Î¤â¤È¤Ë¡¢°äÉÊÀ°Íý¤Î°ÍÍê¤¬Éñ¤¤¹þ¤à¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸æ¿ß¥Ûー¥à¥º¤Ç¥Áー¥à¥êー¥Àー¤òÌ³¤á¤¿ÃËÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÃå¼Â¤Ë¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç»þ´Ö¤Ï²á¤®¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤Ï¤ë¡ÊÉ÷¿á¥¸¥å¥ó¡Ë¤À¡£¼ù¤È¿¿¶×¡ÊÃæÂ¼¤æ¤ê¡Ë¤¬³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿ÃÂÀ¸²ñ¤òÁ°¤Ë¡¢¤³¤Ï¤ë¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤ÏÍè¤Ê¤¤¤â¤ó¤Í¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¡£¼ù¤ÎÂ©»Ò¤ÎÎ¦¡Ê±ÊÀ¥Ìð¹É¡Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ï±Ê±ó¤ËÂ³¤¯¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤Ï¤«¤Ê¤¯¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯²Ö²Ð¤¬Ì¿¤Î¥á¥¿¥Õ¥¡ー¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡£
¡¡¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÉúÀþ¤¬¸½¤ì¤Æ¤Ï¾Ã¤¨¤ë¡Ø½ªËë¤Î¥í¥ó¥É¡Ù¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤¬¤â¤Ä¤ì¤¢¤¤¤Ê¤¬¤é¹çÎ®¤¹¤ë¤Î¤¬Âè7ÏÃ¤À¤Ã¤¿¡£°äÉÊÀ°Íý¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¤¿¸Î¿Í¤Î¾®ÎÓÂÀÍÛ¡ÊËö×¢ÂóÌé¡Ë¤Ï¡¢¥Ó¥ë¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¤ÆÌ¿¤òÀä¤Ã¤¿¡£²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë¿Ê³Ø¤òÄü¤á¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¸Î¿Í¤Ï¡¢¸æ¿ß¥Ûー¥à¥º¤Î14¿ÍÌÜ¤Îµ¾À·¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£Æ±µï¿Í¤È°äÂ²¤ÎÎ©¤Á¹ç¤¤¤Î¤â¤È¡¢¼ù¤¿¤Á¤Ï°äÉÊÀ°Íý¤ò¿Ê¤á¤ë¡£¸Î¿Í¤ÎÄï¤Ç¤¢¤ëÍÛæÆ¡Ê»³»þÁï¿¿¡Ë¤Ï°äÉÊ¤ò¼õ¤±¼è¤é¤º¡¢·»¤Î»à¤«¤éÎ©¤ÁÄ¾¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿¡£
¡¡¸Î¿Í¤È»Ä¤µ¤ì¤¿°äÂ²¡£°ëÉô¤¬¡ÖÀ¸¤¤Æ¤ë¿Í´Ö¤ÏËèÇ¯°ì¤Ä¤º¤ÄºÐ¤ò¤È¤ë¤«¤é¤Ê¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢°ìÊý¤Î»þ´Ö¤Ï»ß¤Þ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤â¤¦°ìÊý¤Ï¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Ç»þ¤ò¹ï¤à¡£Î¾¼Ô¤Î³Ö¤¿¤ê¤Ï³«¤¯¤Ð¤«¤ê¤À¡£»Ä¤µ¤ì¤¿¼Ô¤Ï¡¢Àè¤ËÀÂ¤Ã¤¿¿Í´Ö¤Î¹Í¤¨¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£²¿¤â¸À¤ï¤º¤ËÎ¹Î©¤Ã¤¿·»¤òÁ°¤Ë¡¢ÍÛæÆ¤Ï¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤ë¤Û¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡»à¼Ô¤ÏÀ¼¤òÈ¯¤·¤Ê¤¤¡£¤¤¤ä¡¢È¯¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢È¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤®¤ê¤®¤ê¤ÇÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤Ï¡¢¿Í¤Ë¼å¤ß¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È°ëÉô¤ÏÏÃ¤¹¡£¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¤ÆÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿ÂÀÍÛ¤ÎÌµÇ°¤µ¤Ï¡¢Â©»Ò¤ò»à¤Ê¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°ëÉô¤Î¶»¤Ë¶Á¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÄÀÌÛ¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤¿°ëÉô¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè7ÏÃ¤ÏÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î°¦¤Î¤«¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Èë¤á¤¿ËÜ¿´¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£·ëº§¤Ë¾è¤êµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ºÌ²ê¡Ê·î¾ë¤«¤Ê¤È¡Ë¤Î°ÕÃæ¤ÎÁê¼ê¤¬¿¿¶×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¿¿¶×¤Ï¡¢Íø¿Í¡ÊÍ×½á¡Ë¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤¦¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡ÖÍß¤·¤¤¤â¤Î¤¬°ã¤¦¡×¤«¤é¡£Íø¿Í¤È°©À¥¤ò½Å¤Í¤ëÀÅ²»¡Ê¹ñÃçÎÃ»Ò¡Ë¤Ï¡¢²è½¸¡Ø¥®¥ê¥¢¥¹¤Î¼Â¡Ù¤ò¤¯¤ì¤¿Áê¼ê¤ò¡ÖÉÔ´ïÍÑ¤Ç¥Ð¥«¤¬¤Ä¤¯¤Û¤ÉÀµÄ¾¡×¤È·ÁÍÆ¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤¤¬¤¹¤ì°ã¤¦ÍÍ»Ò¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤ÆÀÚ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢¤æ¤º¤Ï¡ÊÈ¬ÌÚè½²Ä»Ò¡Ë¤È³¤ÅÍ¡Ê±öÌî±Íµ×¡Ë¤ÎÎøÌÏÍÍ¤ÏÁÇÄ¾¤Ë±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£Êì¤Î°ÍÂ¸¤òÃ¦¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÊâ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¤æ¤º¤Ï¤ò¡¢³¤ÅÍ¤Ï»Ù¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Æó¿Í¤Î¥Ô¥å¥¢¤µ¤Ï¡¢°ìÊýÄÌ¹Ô¤Ç¹Ô¤»ß¤Þ¤ê¤Î´Ø·¸¤¬Â¿¤¤º£ºî¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ìÉþ¤ÎÀ¶ÎÃºÞ¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Ï¤ë¤Î»à¤ÏÆÍÁ³¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¼õ¤±»ß¤á¤¤ì¤Ê¤¤»ëÄ°¼Ô¤â¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£²¿¤ÎÁ°¤Ö¤ì¤â¤Ê¤¯»à¤ÏË¬¤ì¤ë¡£¿´»Ä¤ê¤Ê¤¯¡¢¿È¶á¤Ê¿Í¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤Æ¤³¤Ï¤ë¤ÏºÇ´ü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£³¤¤Ø¤Î»¶¹ü¤ò´õË¾¤·¤¿¤³¤Ï¤ë¤Ï¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿¿Í¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤òË¾¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£»à¤Ë¤æ¤¯¤³¤Ï¤ë¤Ï¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼«¤é¤Î¼ê¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£»Ä¤µ¤ì¤¿¿Í¡¹¤Îµ²±¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤³¤Ï¤ë¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÂ©¤Å¤¯¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¾Ð´é¤È¤È¤â¤Ë¡£
¡ÊÊ¸¡áÀÐ²Ï¥³¥¦¥Ø¥¤¡Ë