¡¡Âô¸ýÌ÷»Ò¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë·î9¥É¥é¥Þ¡ØÀäÂÐÎíÅÙ～¾ðÊóÈÈºá¶ÛµÞÁÜºº～¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ËÂè8ÏÃ¤Ï¡¢ÆóµÜÆàÈþ¡ÊÂô¸ýÌ÷»Ò¡Ë¤¿¤ÁDICT¤¬¤è¤¦¤ä¤¯»ö·ï¤Î¹õËë¤È»×¤ï¤·¤¿ÍÊª¤ËÃ©¤êÃå¤¯¡£
¡¡¶ÍÃ«ÁíÍý¡ÊÈÄÃ«Í³²Æ¡Ë¤ÎÌ¼¡¦¥«¥Ê¡ÊÇòËÜºÌÆà¡Ë¤¬Í¶²ý¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¹ñ¤Î°Ò¿®¤Ë´Ø¤ï¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¡£»³ÆâÅ°¡Ê²£»³Íµ¡Ë¤Ë¤è¤ë¼¹Ç°¿¼¤¤Ê¹¤¹þ¤ßÁÜºº¤«¤éÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢µ×»ü´´Æó¡ÊÃÓÆâËüºî¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£Âç´ë¶È¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÇÍ§¿Í¤ä¥Û¥Æ¥ë¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥Î¥Þ¥É¥ïー¥«ー¡£¥«¥Ê¤ò´«Í¶¤·¤¿¥ê¥¯¥ëー¥¿ーÌò¤ÎÂôËÌÂî¡ÊÈõ¸ý¹¬Ê¿¡Ë¤È¤Î¸òÎ®Îò¤«¤é¿È¸µ¤¬³ä¤ì¤¿¡£µ×»ü¤Ï¥·¥§¥¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò³«¤¯¤È¡¢¥¹¥Þ¥Û¤¬ÌÄ¤ê¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤ÇÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤ë¡£Áê¼ê¤ÏÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î¸½ÃÏ¤Ë¤¤¤ë¡È¥ì¥Ã¥É¡É¤³¤ÈÂôËÌ¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¶ÍÃ«¥«¥Ê¤Î·ï¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤òÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢µ×»ü¤Ï¤Û¤¯¤½¾Ð¤à¡£¸½ÃÏ¤Î»Ø¼¨Ìò¤Ï¥ì¥Ã¥É¡¢¥Ö¥ëー¡¢¥¤¥¨¥íー¤ÈÊ£¿ôÌ¾¤ª¤ê¡¢ÂôËÌ¤Ï¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÍÍ»Ò¸«¤À¡£¤Þ¤º¤Ï¤¢¤Ã¤Á¤¬¤É¤¦Æ°¤¯¤Î¤«¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê´Ñ»¡¤·¤è¤¦¸½¿¦¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¤¬Ì¼¤òÍ¶²ý¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤ÊÂÐ±þ¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤¸¤é¤·¤Æ¡¢¤¸¤é¤·¤Æ¡£¤¿¤Ã¤×¤êºñ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂôËÌ¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¤Ë¡¢¥«¥Ê¤ÎÍ¶²ý»ö·ï¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¿ÊÅ¸¤¬¤Ê¤¯¡¢ÁíÍý¤ò¾Ç¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬ÈÈ¿Í¤ÎÁÀ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÁíÍý¤Î¿ÈÊÕ¤òÃµ¤ê¡¢ÄÉ¤¤µÍ¤á¤ëµ¼Ô¤È¤·¤Æ°ëÅÄ¡Ê²ÃÆ£²Æ´õ¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¼º°Õ¤Î¤É¤óÄì¤ËÍî¤Á¤ëÁíÍý¤ËÄÉ¤¤Æ¤¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Ç¥£ー¥×¥Õ¥§¥¤¥¯¤Î±ÇÁü¤¬SNS¾å¤Ç³È»¶¤µ¤ì¡¢ÉÔÎÑ¤äÉÔÅ¬ÀÚÈ¯¸À¤¬¤Þ¤ë¤Ç¿¿¼Â¤«¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿ôÆü¸å¤Ë³«¤¤¤¿²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢°ëÅÄ¤«¤éÁíÍý¤ÎÉ×¡¦¿¸°ì¡Ê¿¹²¬Ë¡Ë¤ÎÉâµ¤¤òÄÉµá¤µ¤ì¡¢±ê¾å¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÇ³ÎÁ¤òÃí¤°·ë²Ì¤Ë¡£¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¤ÎÁíÍý¤Ë´ó¤êÅº¤¦ÆàÈþ¡£ÁíÍý¤ÏÆàÈþ¤ò¡Ö¸·¤·¤µ¤Î±ü¤Ë¡¢¿¼¤¤»×¤¤¤ä¤ê¤¬¤¢¤ë¡×¤È¾Î»¿¤¹¤ë¡£¤½¤Î¡È»×¤¤¤ä¤ê¡É¤Î¸ÀÍÕ¤ËÁ®¤¤¤¿ÆàÈþ¤Ï¡¢º´À¸¡Ê°ÂÅÄ¸²¡Ë¤Î¸µ¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£
¡¡¥Ç¥£ー¥×¥Õ¥§¥¤¥¯¤Î±ÇÁü¤ò»Å³Ý¤±¤¿ÈÈ¿Í¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤Îº´À¸¡£¼óÁê´±Å¡¤ò±¢¤Ç»Ù¤¨¤ë»²ËÅ¤È¤·¤Æ¡¢°ìÏ¢¤Î±ê¾åÁû¤®¤òÁíÍý¤Î¤¿¤á¤Ëµ¯¤³¤¹¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤ÏÍ¶²ý»ö·ï¤Î¾ðÊó¤òÀ¤´Ö¤ä¥Þ¥¹¥³¥ß¤ÎÌÜ¤«¤é±ó¤¶¤±¤ë¤¿¤á¤Î¡È¥¹¥Ô¥ó¡É¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¡ÖÂç»ö¤ÎÁ°¤Î¾®»ö¡×¡ÖÌ¿·ü¤±¤ÎÂç¼ê½Ñ¤Ë¡¢Â¿¾¯¤Î½Ð·ì¤Ï¤Ä¤¤â¤Î¡×¤À¤Èº´À¸¤ÏÏÃ¤¹¤¬¡¢ÆàÈþ¤¬»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤¬ÍðË½¤¹¤®¤ë¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤âÊ¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤ä¤ë¤³¤È¤Ï°ì¤Ä¤À¡£¥Þ¥¹¥³¥ß¤ÎÌÜ¤¬ÁíÍý¤ÎÉÔÎÑÁûÆ°¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¥«¥Ê¤µ¤ó¤òÉ¬¤º¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¡×¤Èº´À¸¤ÏÆàÈþ¤òÀâÆÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢º´À¸¤Î¿¿°Õ¤ÏÆæ¤Î¤Þ¤Þ¡£°ìÂÎ¡¢DICT¤ÎÌ£Êý¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÁíÍý¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹Å¨¤Ê¤Î¤«¡£°ëÅÄ¤Ë¾ðÊó¤òÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¿Î¢ÀÚ¤ê¼Ô¤ÏÃæÌî´´»öÄ¹¡ÊÂç²ÏÆâ¹À¡Ë¡£º´À¸¤Þ¤Ç¤â¿¿¤Ã¹õ¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆàÈþ¤Î¼þ¤ê¤Ï°Ìò¤À¤é¤±¤Î´±Å¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Ù¤â½ªÈ×Àï¡£Âè1ÏÃËÁÆ¬¤Ç¤Ï¶ÍÃ«ÁíÍý¤ò¸î±Ò¤¹¤ëÆàÈþ¤¬¡¢³¤³°¤Ë¤¢¤ë¥È¥¯¥ê¥å¥¦¤Î¥¢¥¸¥È¤ËÀøÆþ¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¬2026Ç¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤Þ¤À¤Þ¤À»ö·ï¤ÏÄ¹´ü²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡ÊÊ¸¡áÅÏÊÕ¾´¹À¡Ë¡¡