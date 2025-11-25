¡Úº£Æü¤Î¸¥Î©¡Û2025Ç¯11·î25Æü(²Ð)¡Ö¥´¥í¥´¥í¥Ù¡¼¥³¥ó¤È¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ÎÇö¾Æ¤¥Ô¥¶¡×
¥×¥í¤ÎÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡ÖE¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤¬¤´¾Ò²ð¤¹¤ëº£Æü¤ÎÍ¼¿©¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¸¥Î©¤Ï¡¢ ¡Ö¥´¥í¥´¥í¥Ù¡¼¥³¥ó¤È¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ÎÇö¾Æ¤¥Ô¥¶¡× ¡Ö¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÎÁã¤´¤â¤ê¥¹¡¼¥×¡× ¡Öº¬ºÚ¤ÎÍÈ¤²¥Ô¥¯¥ë¥¹¡× ¤ÎÁ´3ÉÊ¡£
º£Æü¤Î¸¥Î©¤Ï¼êºî¤ê¥Ô¥¶¤Ç·è¤Þ¤ê¡ª¡¡²¹¤Þ¤ë¤ª¤«¤º¥¹¡¼¥×¤Ë¡¢º¬ºÚ¤òÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤ì¤é¤ëÉûºÚ¤òÅº¤¨¤Æ¡£
¡Ú¼ç¿©¡Û¥´¥í¥´¥í¥Ù¡¼¥³¥ó¤È¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ÎÇö¾Æ¤¥Ô¥¶
¥¤¡¼¥¹¥È¤ò»È¤ï¤Ê¤¤À¸ÃÏ¤Ë¡¢¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤Ë¥Ï¡¼¥Ö·Ï¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤òº®¤¼¤¿¥Ô¥¶¥½¡¼¥¹¡£½é¿´¼Ô¤µ¤ó¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î´ÊÃ±¥Ô¥¶¤Ç¤¹¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§30Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§603Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã
¶¯ÎÏÊ´ 150g
±ö ¾®¤µ¤¸1/2
¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý Âç¤µ¤¸1
¿å 90~100ml
¡ã¥Ô¥¶¥½¡¼¥¹¡ä
¥±¥Á¥ã¥Ã¥× Âç¤µ¤¸6
¥Ð¥¸¥ë (¥É¥é¥¤)¾®¤µ¤¸1
¥ª¥ì¥¬¥Î (¥É¥é¥¤)¾®¤µ¤¸1
¥Ë¥ó¥Ë¥¯ (¤¹¤ê¤ª¤í¤·)¾®¤µ¤¸1/3
¡ã¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡ä
¥Ù¡¼¥³¥ó (¥Ö¥í¥Ã¥¯)80g
¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼ 4Ë¼ ¶Ì¥Í¥® 1/4¸Ä
¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º 60g
¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ÏÂÑÇ®ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¡¢¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤ÆÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç2Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£ÁÆÇ®¤¬¼è¤ì¤¿¤é¾®¤µ¤¯Îö¤¯¡£¶Ì¥Í¥®¤ÏÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
2. ¿å¤ò1/3ÎÌÆþ¤ì¤Æ¼ê¤Çº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢»Ä¤ê¤Î¿å¤ò¾¯¤·¤º¤Ä²Ã¤¨¤Æ¤³¤Í¤ë¡£À¸ÃÏ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ü¥¦¥ë¤«¤é³°¤Ë½Ð¤·¤Æ¡¢³ê¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤³¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£
3. ¥é¥Ã¥×¤ÇÊñ¤ß¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ç30Ê¬ÄøÅÙ¿²¤«¤¹¡£
¿²¤«¤»¤ë»þ´Ö¤ÏÄ´Íý»þ´Ö¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
4. ÎäÂ¢¸Ë¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·¤Æ2ÅùÊ¬¤Ë¤·¡¢´Ý¤¯´Ý¤áÄ¾¤¹¡£Ê¬ÎÌ³°¤Î¶¯ÎÏÊ´¤òÂÇ¤ÁÊ´¤È¤·¤Æ¤Þ¤¡¢¸ü¤µ5mm¤¯¤é¤¤¤ÎÇö¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢´Ý¤¯¿¤Ð¤¹¡£¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò250¡î¤ËÍ½Ç®¤¹¤ë¡£
5. (4)¤Ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¿ô¤«½ê·ê¤ò¤¢¤±¡¢É½ÌÌ¤ËÊ¬ÎÌ³°¤Î¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¤ò¤Ì¤ë¡£¡ã¥Ô¥¶¥½¡¼¥¹¡ä¤ò¤Ì¤ê¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡¢¶Ì¥Í¥®¤ò¤Î¤»¡¢¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º¤òÁ´ÂÎ¤Ë¤«¤±¤ë¡£¤â¤¦1Ëç¤âÆ±ÍÍ¤Ëºî¤ë¡£250¡î¤ËÍ½Ç®¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç12Ê¬¾Æ¤¯¡£
¡Ú¥¹¡¼¥×¡¦½Á¡Û¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÎÁã¤´¤â¤ê¥¹¡¼¥×
Íñ¤¬´Ý¤´¤ÈÆþ¤Ã¤¿¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¢¤ë¤ª¤«¤º¥¹¡¼¥×¡£Ä«¿©¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§15Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§108Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã
¶Ì¥Í¥® 1/4¸Ä
¿å 500ml
ðùÎ³¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ ¾®¤µ¤¸2
±ö¥³¥·¥ç¥¦ Å¬ÎÌ Íñ 2¸Ä
2. ðùÎ³¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¤ò²Ã¤¨¡¢±ö¥³¥·¥ç¥¦¤ÇÌ£¤òÄ´¤¨¤ë¡£Íñ¤ò¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä¡¢Êø¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤½¤Ã¤ÈÆþ¤ì¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î²Ã¸º¤Þ¤Ç¼Ñ¤Æ¡¢´ï¤ËÃí¤°¡£
Íñ¤ÏÄ¾ÀÜ³ä¤êÆþ¤ì¤º¡¢¾®¤µ¤Ê´ï¤Ë³ä¤êÆþ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¤½¤Ã¤ÈÆé¤ËÎ®¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÉûºÚ¡Ûº¬ºÚ¤ÎÍÈ¤²¥Ô¥¯¥ë¥¹
º¬ºÚ¤òÍÈ¤²¤Æ¤«¤é¥Ô¥¯¥ë¥¹±Õ¤ËÄÒ¤±¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥Ñ¥ê¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¿©¤Ù±þ¤¨¤¢¤ë¥Ô¥¯¥ë¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§20Ê¬+ÄÒ¤±¤ë»þ´Ö
¥«¥í¥ê¡¼¡§230Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã
¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â 1/2ËÜ Âçº¬ 5cm
¥µ¥é¥ÀÌý Å¬ÎÌ ¡ã¥Ô¥¯¥ë¥¹±Õ¡ä
¤¤Óº½Åü ¾®¤µ¤¸1
±ö ¾®¤µ¤¸1/2
¿Ý Âç¤µ¤¸2
Çò¥ï¥¤¥ó Âç¤µ¤¸2
¥í¡¼¥ê¥¨ 1Ëç
ÀÖÅâ¿É»Ò 1ËÜ
2. ¾®¤µÌÜ¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¤òÂ¿¤á¤ËÃí¤®¡¢Ãæ²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£²¹¤Þ¤Ã¤¿¤é¿åµ¤¤ò¿¡¤¼è¤Ã¤¿¥´¥Ü¥¦¡¢¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¡¢Âçº¬¤òÆþ¤ì¡¢ÍÈ¤²¾Æ¤¤Ë¤¹¤ë¡£
¾¯ÎÌ¤ÎÌý¤ÇÍÈ¤²¤Þ¤¹¡£
3. (2)¤ò(1)¤Ë²Ã¤¨¡¢º®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£É½ÌÌ¤Ë¥é¥Ã¥×¤òÌ©Ãå¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ê¤¸¤Þ¤»¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
2»þ´Ö°ÌÃÖ¤¤¤Æ¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë¤È¤è¤êÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
