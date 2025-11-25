ASIAN KUNG-FU GENERATION¤Î·ëÀ®30¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¡¦¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¸ø±é¤Ë¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ[Alexandros]¤Î½Ð±é¤¬·èÄê
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
ÍèÇ¯¤Ç·ëÀ®30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëASIAN KUNG-FU GENERATION¡£¤½¤ì¤òµÇ°¤·¤¿¡Ø30th Anniversary Special Concert¡Ù¤Î¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¸ø±é¤Ë¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ [Alexandros] ¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢£¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ³¤³°¤Ç¹¤¬¤ë¥¢¥¸¥«¥ó30¼þÇ¯
ASIAN KUNG-FU GENERATION¤Î·ëÀ®30¼þÇ¯¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï30¼þÇ¯¤Î¥×¥ì¥ï¥ó¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯3·î13Æü¤ËËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚPENNY LANE24¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£¤½¤·¤Æ2026Ç¯4·î4～5Æü¤ËÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥êー¥Ê¤Ç³«ºÅ¤Î¡Ø30th Anniversary Special Concert ¡ÈThirty Revolutions¡É¡Ù¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢4·î18Æü¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¸ø±é¡Ø30th Anniversary Special Concert ¡ÈLive in Jakarta¡É¡Ù¤Ø¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
[Alexandros]¤È¤Î¶¦±é¤Ï¡¢¥¢¥¸¥«¥ó¼«¿È¤¬´ë²è¤¹¤ë¸ø±é¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¡£30¼þÇ¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¶¦±é¤¬¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤Ë¤Æ¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¶¦±é¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢1996Ç¯¤Î·ëÀ®Åö»þ¤«¤é¥Ð¥ó¥É¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë²»³Ú¥é¥¤¥¿ー¡¦¹â¶¶ÃÒ¼ù»á¤«¤é¤Î´ó¹Æ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤Þ¤¿³«ºÅ¤òµÇ°¤·¡¢NANO-MUGEN FES. 2025@K¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤Î¸ø³«¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£º£²ó¤Ï6·î1Æü¤ÎDAY2¤«¤é¡ÖRe:Re: / ·¯¤È¤¤¤¦²Ö / MAKUAKE¡×¤Î3¶Ê¤Ç¡¢º£Ç¯5·î¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê³«ºÅÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÉNANO-MUGEN FES. 2025 in Jakarta¡É¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â¸þ¤±¤¿ÆÃÊÌ¸ø³«¤È¤Ê¤ë¡£
¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â²»³Ú¤È¤È¤â¤ËÅ¾¤¬¤êÂ³¤±¤¿30¼þÇ¯¥¤¥äー¤ò¥Õ¥¡¥ó¤È¤È¤â¤Ë½ËÊ¡¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯Í½Äê¤Ê¤Î¤Ç´üÂÔ¤·¤Æ¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
¢£²»³Ú¥é¥¤¥¿ー¡¦¹â¶¶ÃÒ¼ù»á¤«¤é¤Î´ó¹Æ
¥Ð¥ó¥É·ëÀ®¤«¤é30¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë2026Ç¯¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¡¢30¼þÇ¯¥¤¥äー¤ÎËë³«¤±¤ò¾þ¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ö30th Anniversary Special Concert ¡ÈThirty Revolutions¡É¡×¡Ê2026Ç¯4·î4Æü¡¦5Æü¡¿Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥êー¥Ê¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¸ø±é¡Ö30th Anniversary Special Concert ¡ÈLive in Jakarta¡É¡×¡ÊÆ±Ç¯4·î18Æü¡Ë¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿ASIAN KUNG-FU GENERATION¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¿·¤¿¤Ë¡¢¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¸ø±é¤Î¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¡×¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º£¤ä¥í¥Ã¥¯¥·ー¥ó¤ò¸£°ú¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿[Alexandros]¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¡¿¥Õ¥§¥¹Åù¤Ç¤Î¶¦±é¤Îµ¡²ñ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ÈASIAN KUNG-FU GENERATION¼«¿È¤Î´ë²è¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢[Alexandros]¤È¤Î¶¦±é¤Ïº£²ó¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£º£Ç¯11Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖNANO-MUGEN FES. 2025¡×¤Ë¤¯¤ë¤ê¤¬½Ð±é¡¢¤½¤Î¤¯¤ë¤ê¼çºÅ¤Î¡ÖµþÅÔ²»³ÚÇîÍ÷²ñ2025¡×¤Î¾ì¤ÇASIAN KUNG-FU GENERATION¤È[Alexandros]¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬ºÆ²ñ¤·¤Æ¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¥é¥¤¥Ö¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢³¤³°¤Ç¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤¶¦±é¤¬¼Â¸½――¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤«¤é¤â¡¢¡Öº£¡×¤òÀ¸¤¤ëºÇÁ°Àþ¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ð¥ó¥ÉÆ±»Î¤À¤«¤é¤³¤½¤Îå«¤È¿®Íê´Ø·¸¤¬±®¤¨¤ë¡£
Ë®³Ú¥í¥Ã¥¯¤òÂåÉ½¤¹¤ë2ÁÈ¡áASIAN KUNG-FU GENERATION¡¿[Alexandros]¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢¥¢¥¸¥«¥ó¤Î¡Öº£¡×¤È¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡×¤Ø¸þ¤±¤Æ²»³Ú¤Î½ËË¤¤ò¹â¤é¤«¤Ë¶Á¤«¤»¤ë¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥¯¥È¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Æ±¸ø±é¤Ë¤Ï³«ºÅÃÏ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡Î¢¨¸åÆüÈ¯É½¡Ï¤Î½Ð±é¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åìµþ¸ø±é¡ÖThirty Revolutions¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÌ¤Íè¤ò»Ø¤·¼¨¤¹½ÅÍ×¤ÊÍå¿ËÈ×¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
TXT BY ¹â¶¶ÃÒ¼ù
¢£¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¡ØASIAN KUNG-FU GENERATION 30th Anniversary Special Concert ¡ÈLive in Jakarta¡É¡Ù
¡Î2026¡Ï
04/18¡ÊÅÚ¡Ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥¸¥ã¥«¥ë¥¿Basket Hall GBK Senayan
¡ØFrom the Northern Land ¡Ç26 ¡ÈFriendship¡É¡Ù
¡Î2026¡Ï
03/13¡Ê¶â¡ËËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚPENNY LANE24
¡ØASIAN KUNG-FU GENERATION 30th Anniversary Special Concert ¡ÈThirty Revolutions¡Ù
¡Î2026¡Ï
04/04¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥êー¥Ê
04/05¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥êー¥Ê
¢£¡ÚÆ°²è¡ÛNANO-MUGEN FES. 2025@K¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ¤è¤ê
¢£¡Ú²èÁü¡Û¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¡õ¥é¥¤¥Ö¥Õ¥é¥¤¥äー
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡Ø30th Anniversary Special Concert¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.akglive.com/30th/
¡ØASIAN KUNG-FU GENERATION 30th Anniversary Special Concert ¡ÈLive in Jakarta¡É¡Ù¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡Ê±Ñ¸ì¡Ë
https://hype-live.id
ASIAN KUNG-FU GENERATION OFFICIAL SITE
https://www.asiankung-fu.com/