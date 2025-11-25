º£Ç¯¤Ï¡È¤³¤Î¿§¡É¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡¢¡¢♡¡ÚGU¡Û¤Çº£Çä¤ì¤Þ¤¯¤ê¡ª¡Ö¥°¥ìー¥Ñ¥ó¥Ä¡×
Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Èー¥ó¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë½©Åß¥·ー¥º¥ó¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡È¥°¥ìー¡É¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤è¤ê·Ú¤ä¤«¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤êÅÔ²ñÅª¤Ê°õ¾Ý¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢º£µ¨¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥«¥éー¤Ç¤â¤¢¤ë¿§¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡ÚGU¡Ê¥¸ー¥æー¡Ë¡Û¤«¤é¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¥°¥ìー¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Î¥ê¥¢¥ë¥³ー¥Ç¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¿Íµ¤¤Î¹â¤µ¤Ë¤âÇ¼ÆÀ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢ÁáÂ®¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥È¥Ã¥×¥¹¼¡Âè¤Ç¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¤¤ì¤¤¤á¤Ë¤â
¡ÚGU¡Û¡Ö¥¿¥Ã¥¯¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¡×\2,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¹ø¹â¤Ë¸«¤»¤ëÉý¹¥Ù¥ë¥È¤È¥¿¥Ã¥¯¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥»¥ó¥¿ー¥×¥ì¥¹¤¬¾åÉÊ¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¡£Íî¤Á´¶¤Î¤¢¤ë½ÄÄ¹¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÇµÓ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò½¦¤¤¤Ë¤¯¤¯¡¢Âç¿Í¤ÎÍ¾Íµ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÊ·°Ïµ¤¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£¿½ÌÀ¤Î¤¢¤ëÀ¸ÃÏ¤È¸å¤í¥´¥à»ÅÍÍ¤Ç¡¢¤¤ì¤¤¤á¤Ê¤¬¤é¥ê¥é¥¯¥·ー¤ËÃå¤é¤ì¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£¥é¥Õ¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¤Ç¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¥·¥ã¥Ä¤Ç¥¯¥êー¥ó¤Ë¤È¡¢¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÃå¤³¤Ê¤·¤ò³Ú¤·¤á¤ëÃå²ó¤·ÎÏ¤Î¹â¤µ¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ä¤¯¤ëÂç¿Í¤ÎÀöÎý¥³ー¥Ç
¡Öº£Ç¯¤Ï¥°¥ìー¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦Natsuki¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ±¿§·Ï¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿Åý°ì´¶¤Î¤¢¤ëÀöÎý¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡£¥Ë¥Ã¥È¤Î¿þ¤«¤éÇòT¤ò¤Î¤¾¤«¤»¡¢¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤Î¥ì¥¤¥äー¥É¤Ç·Ú¤ä¤«¤µ¤òÅº¤¨¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤â¿¿»÷¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£Á´ÂÎ¤Ë¥¤ー¥¸ー¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¡¢Äø¤è¤¤¤æ¤ë¤µ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£Â¸µ¤Ë¤Ï¥È¥ì¥ó¥É´¶¤Î¤¢¤ë¥ì¥ª¥Ñー¥ÉÊÁ¥Ñ¥ó¥×¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥³ー¥Ç¤ò¥·¥ãー¥×¤Ë°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤¶²¼¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¸÷¤ë°ìËÜ
¡ÚGU¡Û¡Ö¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ð¥ì¥ë¥ì¥Ã¥°¥Ñ¥ó¥Ä¡×\2,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤ä¤ä´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÆÃÄ§¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¡¢¤Ò¤¶²¼¤Î²£ÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤³¤Ê¤ì´¶¤òÅº¤¨¤ë°ìËç¡£¥é¥Õ¤ÊµÙÆü¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¤Á¤ó¤È´¶¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÂç¿Í¤ÎÍ·¤Ó¿´¤ò¤¤«¤»¤ë¥³ー¥Ç¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥°¥ìー¤Î¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤Ç¥¿¥¦¥ó¥æー¥¹¤«¤é¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¥Þ¥Ã¥Á¤·¤½¤¦¡£¥¦¥¨¥¹¥È¤Ï¥¤ー¥¸ー»ÅÍÍ¤Ç¥µ¥¤¥ºÄ´À°¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¡¢½À¤é¤«¤ÊÎ¢ÌÓÁÇºà¤Ç²÷Å¬¤ÊÀü¤¿´ÃÏ¤Ë¤â´üÂÔÂç¡£
¥é¥Õ¤µ¤È¤¤Á¤ó¤È´¶¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÅÔ²ñÅª¤Ë
¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä ¡ß ¥í¥óT¤Î¥é¥Õ¤Ê¥ï¥ó¥Äー¥³ー¥Ç¤Ë¡¢¤¤Á¤ó¤È´¶¤Î¤¢¤ë¥«ー¥Ç¤ò¤µ¤é¤ê¤È±©¿¥¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥ó¥Ä¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Î¤¤¤¤¿¸ÄÀÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÉô²°Ãå¸«¤¨¤»¤º¡¢ÅÔ²ñÅª¤Ê¥àー¥É¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¸µ¤Ë¤â¤¤ì¤¤¤á¤Ê¥Ñ¥ó¥×¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤µ¤òÄø¤è¤¯°ú¤Äù¤á¡£ÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥ª¥·¥ã¥ì¸«¤¨¤òÁÀ¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥¤¥êー¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏGU½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Kae.S