Ãæ¹ñ¤Î¿Íµ¤ÇÐÍ¥¥ê¥¦¡¦¥æ¡¼¥Ë¥ó¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ¤Ë¥¹¥È¡¼¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë

Ãæ¹ñ¥¨¥ó¥¿¥á¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¿·Ï²¸ä³Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÇÐÍ¥·ó²Î¼ê¥ê¥¦¡¦¥æ¡¼¥Ë¥ó¡ÊÎ±§Ç«¡Ë¡Ê35¡Ë¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ¤Ë¥¹¥È¡¼¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¥ê¥¦¡¦¥æ¡¼¥Ë¥ó¤Ï¡Ö¤â¤¦´·¤ì¤¿¤è¡£ÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î¿Í¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢ºÇ¸å¤Î1¿Í¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥ê¥¦¡¦¥æ¡¼¥Ë¥ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ò¶¦Í¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤¬¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¸¥ª¤ä¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¤Ë¸½¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤È¤Æ¤âµ¤Ê¬¤¬°¤¤¡£¿Í¤È¿Í¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¤â¸ÂÅÙ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ò±Û¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¤È¤Æ¤â·ù¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥ê¥¦¡¦¥æ¡¼¥Ë¥ó¤Ï¡¢2014Ç¯¤Ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥Ð¥ó¥É¡ÖËàÅÐ·»Äï¡×¤ò·ëÀ®¤·¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÃ´Åö¡£16Ç¯¤Ë¼ç±é±Ç²è¡Ö¶å¸Þ2ÈÉ¡×¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£18Ç¯¤Ë¸ø³«¤·¤¿¥«¥Ð¡¼¥½¥ó¥°¤Î¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢Æ±Ç¯9·î¤Ë½é¤Î¥½¥í¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÁÛ¾Ý¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£21Ç¯¤Ë¼ç±é¤·¤¿»þÂå·à¡ÖÄ¹²Î¹Ô¡×¤¬À¤³¦Åª¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌøÀî¡Ë