¡¡ÌµÇÔ¤Î¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°²¦¼Ô¤«¤é¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Å¾¸þ£¸ÀïÌÜ¤ÇÀ¤³¦²¦ºÂ¤Ë½éÄ©Àï¤·¤¿£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé£±°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê£²£·¡Ë¡áÄë·ý¡á¤Ï¡¢²¦ºÂ·èÄêÀï¤ÇÆ±µé£²°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿¡Ê£²£¹¡Ë¡áÂç¶¶¡á¤ËÈ½Äê¤ÎËö¡¢£°¡½£³¤ÇÇÔ¤ì¡¢²¦ºÂ³ÍÆÀ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³ÊÆ®²È¿ÍÀ¸¤ò½¸Ìó¤·¤¿¡Ö¥·¥ó¡¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡×¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤ÆÄ©¤ó¤À¤¬¡¢Âó¿¿¤Îµ»¹ª¤Ë¶þ¤·¤¿¡££±Ç¯£±¤«·î¤Ö¤ê¤Ë²¦ºÂ¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿Âó¿¿¤Ï¡¢£³ÅÙÌÜ¤Î¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ³ÍÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Å·¿´¤ÎÉÔÇÔ¿ÀÏÃ¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë½ªßá¡Ê¤¨¤ó¡Ë¤Î»þ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£»î¹ç½ªÎ»¤Î¥´¥ó¥°¡£Íº¤¿¤±¤Ó¤ò¾å¤²¤ëÂó¿¿¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Å·¿´¤ÏÀÖ¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÆ¬¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤Æ¤¦¤Ê¤À¤ì¤¿¡£¥ê¥ó¥°»ÍÊý¤ËÀµºÂ¤·¤Æ¤ª¼µ·¤·¡¢¥ê¥ó¥°¤ò²¼¤ê¤¿¡£¥×¥í¸ø¼°Àï£µ£µÀïÌÜ¤Ë¤·¤Æµ±¤«¤·¤¤ÀïÎò¤Ë½é¤á¤Æ¹õÀ±¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢»î¹ç¸å¤ÏÀ²¤ì¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç²ñ¸«¾ì¤Ë¸½¤ì¤¿¡£¡Ö¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ÍÀ¸¤ª¤â¤í¤¤¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¡£¤Þ¤¿¤µ¤é¤Ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸å²ù¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¤¢¤ê¤Ã¤¿¤±¤ÎÁ°¸þ¤¤Ê¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡½Ð¤À¤·¤Ï¾å¡¹¤À¤Ã¤¿¡£½é²ó¤ÏÁ°Â¡Ê±¦Â¡Ë¤Çµ÷Î¥¤òÀ©¸æ¤·¡¢½ªÎ»´ÖºÝ¤Ëº¸¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¹¥ÂÇ¡£ÏÓ¤ò¤¯¤ë¤¯¤ë²ó¤·¤Æ¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¸«¤»¤ë¤Ê¤ÉÅ·¿´¥Ú¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡££²²ó¤Ë¤Ï±¦¥Õ¥Ã¥¯¤ÇÂó¿¿¤ÎÉ¨¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢£³²ó°Ê¹ß¤Ïµ÷Î¥¤òµÍ¤á¤é¤ì¡¢ÀÜ¶áÀï¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¤òÈïÃÆ¡£½ªÈ×¤Î°Õ¤ò·è¤·¤¿º¸¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤â¡¢¤à¤Ê¤·¤¯¶õ¤òÀÚ¤Ã¤¿¡££±£²²ó¤òÀï¤¤ÀÚ¤ê¡Ö¸ú¤¤¤¿¥Ñ¥ó¥Á¤Ï¤Ê¤¤¡£À¤³¦Àï¤Ã¤Æ£±£²¥é¥¦¥ó¥É¤ä¤Ã¤Æ½ý¤À¤é¤±¤Ç¡¢¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡£½ý¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È½ý¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¿ÊÂà¤òÌä¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤á¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¡£¡Ö¥À¥µ¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Éé¤±¤Æ¤ä¤á¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¡£¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÂç¤¤¯¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£Âó¿¿¤Ë¤â¡Ö¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÀë¸À¡£¥ê¥ó¥°¾å¤ÇÂó¿¿¤ÈÊú¤¹ç¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦°ì²óÄ©Àï¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»Ê²ñ¼Ô¤«¤é²ñ¸«½ªÎ»¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢Å·¿´¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤ËºÇ¸å¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤Æ¸À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¡£½é¤á¤ÆÉé¤±¤Æ²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤ÆÆ²¡¹¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¡£½é¤á¤Æ¤ÎÉé¤±¤¬¡¢¡Ö¿ÀÆ¸¡×¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤¹¤ë¡£Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤Î¡Ö¿ÍÀ¸¼Â¸³¡×¡¢¤³¤³¤«¤é¿·¾Ï¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¡Ê¾¡ÅÄ¡¡À®µª¡Ë
¡¡¢¡Å·¿´¤ËÊ¹¤¯
¡¡¡½»î¹çÃæ¤Ë¾Ç¤ê¤Ï¡£
¡¡¡Ö¡Ê£¸²ó½ªÎ»¸å¡Ë¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤³¤ì¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ÎÎÉ¤¯¤Ê¤¤»þ¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¡½Âó¿¿¤Î°õ¾Ý¤Ï¡£
¡¡¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¾å¼ê¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¾¡¤Á¤Ë¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Íè¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÍè¤Ê¤¤¤·¡£¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Î°ìÊâ¡Ù¤Ç¤â¤³¤¦¤¤¤¦Å¸³«¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡¡¡½¥ê¥ó¥°¾å¤ÇÀµºÂ¤·¤Æ¤ª¼µ·¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¤Î³ÊÆ®µ»¡£´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤ÏÂç»ö¡£·ë²Ì¤Ç¤ÏÊÖ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢À¸¤¤¶¤Þ¤Ç¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¡×
¡¡¡½³ÊÆ®µ»¤â´Þ¤á¤Æ¥×¥í¸ø¼°Àï½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÌµÇÔ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤óÉé¤±¤Ï²ù¤·¤¤¤·¡¢Éé¤±¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë´ï¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÀµÄ¾²ù¤·¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤â¿ÍÀ¸¡×
¡¡¢¡Æá¿ÜÀî¡¡Å·¿´¡Ê¤Ê¤¹¤«¤ï¡¦¤Æ¤ó¤·¤ó¡Ë£±£¹£¹£¸Ç¯£¸·î£±£¸Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦¾¾¸Í»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££²£·ºÐ¡££µºÐ¤Ç¶Ë¿¿¶õ¼ê¤ò»Ï¤á¡¢¾®³Ø£µÇ¯¤Ç¥¸¥å¥Ë¥¢À¤³¦Âç²ñÍ¥¾¡¡££²£°£±£´Ç¯¡¢£±£µºÐ¤Ç¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££±£µÇ¯¤Ë£Ò£É£Ó£Å¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¡££±£¶Ç¯¤«¤é£Ò£É£Ú£É£Î¤ÇÁí¹ç³ÊÆ®µ»¤ËÄ©Àï¡£¥¥Ã¥¯£´£²ÀïÁ´¾¡¡Ê£²£¸£Ë£Ï¡Ë¡¢Áí¹ç³ÊÆ®µ»£´ÀïÁ´¾¡¡¢¥¥Ã¥¯¡¦Áí¹ç¥ß¥Ã¥¯¥¹¥ë¡¼¥ë£±Àï£±¾¡¤Î³ÊÆ®µ»£´£·ÀïÁ´¾¡¤Ç¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ËÅ¾¸þ¤·¡¢£²£³Ç¯£´·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££²£´Ç¯£±£°·î¡¢£×£Â£Ï¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ³ÍÆÀ¡£²ÈÂ²¤ÏÎ¾¿Æ¡¢Ëå£²¿Í¡¢Äï¡£¿ÈÄ¹£±£¶£µ¥»¥ó¥Á¤Îº¸¥Ü¥¯¥µ¡¼¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡£