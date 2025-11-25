37ºÐÃË¤ò¼ÖÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¡¤Ò¤Æ¨¤²11¿Í»à½ý¡¡Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è
Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è¤Ç¡¢ÅðÆñ¼Ö¤¬Êâ¹Ô¼Ô¤é¤ò¼¡¡¹¤È¤Ï¤Í¤Æ11¿Í¤¬»à½ý¤·¤¿¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤Ç¡¢¤³¤Î¼Ö¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë37ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸á¸å0»þÈ¾²á¤®¡¢ÂÎ©¶èÇßÅç¤Ç¡Ö¾èÍÑ¼Ö¤ÈÊâ¹Ô¼Ô¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÅ¹¤«¤éÅð¤Þ¤ì¤¿¼Ö¤¬Ë½Áö¤·¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤Ê¤É¤ÇÊâ¹Ô¼Ô¤ò¼¡¡¹¤È¤Ï¤Í¤¿¸å¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤ä¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤êÄä¼Ö¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ë¼Ö¤ò»Ä¤·¡¢Æ¨Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤ÎÌÜ·â¼Ô¡§
¼Ö¤¬·ë¹½¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÆ¨¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡£¤¦¤Á¤ÎÅ¹¤ÎÁ°¤Ç2Âæ¤Î¼Ö¤ËÀÜ¿¨¤·¡¢ÀÜ¿¨¤·¤¿¤¢¤ÈÊâÆ»¤Ë¾è¤ê¾å¤²¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç80Âå¤ÎÃËÀ¤¬»àË´¤·¡¢20Âå¤Î½÷À¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢10Âå¤«¤é70Âå¤ÎÃË½÷9¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï24ÆüÌë¡¢»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¼Ö¤ò¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÅ¹¤«¤éÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤Ç¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë37ºÐ¤ÎÃË¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ö¤ÏÅ¹¤Î²°³°¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸°¤Ï¼ÖÆâ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃË¤ÏÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÅð¤ó¤À¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼Ö¤ò»î¾è¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢ÃË¤ÎÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤ÎÍÌµ¤ò¿µ½Å¤ËÄ´¤Ù¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£