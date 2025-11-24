¡Ö¤ªÊ¢¤Þ¤ï¤ê¤¬¡ÈÃ®²½¡É¤·¤Æ¤¤¿¡Ä¡×¤òµß¤¦¡ª£±Æü10²ó¡Ú¤¯¤Ó¤ìÉü³è¤¬³ð¤¦¡Û´ÊÃ±¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º
¶À¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡È¤ªÊ¢¤Þ¤ï¤ê¤ÎÃ®²½¡É¡£¡ÖÁ°¤è¤ê¸ü¤ß¤¬½Ð¤¿¡×¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È¤Î°ÌÃÖ¤¬Û£Ëæ¡Ä¡×¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢40Âå°Ê¹ß¤ÎÂç¿ÍÀ¤Âå¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÊÑ²½¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢²£Ê¢¤Î¤¿¤ë¤ß¡¦ÂÎ´´¤Î¤æ¤ë¤ß¡¦»ÑÀª¤ÎÊø¤ì¤ËÆ±»þ¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¡¢¤¯¤Ó¤ìÉü³è¤ÈÂå¼ÕUP¤ÎÎ¾Êý¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Î´ÊÃ±¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¡Ú¥ª¥Ö¥ê¡¼¥¯¥Ä¥¤¥¹¥È¡Û¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¡ÈÃ®²½¡É¤¹¤ë¡©Âç¿ÍÀ¤Âå¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¤¬´Ý¤¯¤Ê¤ëÍýÍ³
40Âå¤ò²á¤®¤ë¤È¡¢¡ÖÂÎ½Å¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤ªÊ¢¤À¤±¸ü¤¤¡×¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È¤À¤±Ï·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬µÞÁý¤·¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¤³¤Î¡ÈÃ®²½¡É¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë»éËÃ¤À¤±¤¬¸¶°ø¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥ª¥Ö¥ê¡¼¥¯¥Ä¥¤¥¹¥È
¡Ê£±¡ËµÓ¤ò·ý£±¸ÄÊ¬¤ò³«¤±¤Æ¾²¤ËºÂ¤Ã¤ÆÇØ¶Ú¤ò¿¿¤ÃÄ¾¤°¡ÊÈ¿¤ê²á¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ë¡¢Î¾ÏÓ¤Ï·Ú¤¯Á°¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÊú¤¨¤à¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç»ØÀè¤ò¹ç¤ï¤»¤ë
¡Ê£²¡ËÉ¡¤«¤éÂ©¤òµÛ¤Ã¤¿¸å¡¢¸ý¤«¤éÂ©¤òÅÇ¤¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¹üÈ×¤ò¸å¤í¤Ë·¹¤±¤Æ¤¤¤¯
¢¥¸ª¤äÉª¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢Æâ¤â¤â¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦
¡Ê£³¡Ë¾¯¤·¹üÈ×¤ò·¹¤±¤¿¤È¤³¤í¤ÇÉ¡¤«¤éÂ©¤òµÛ¤¤¡¢¸ý¤«¤éÂ©¤òÅÇ¤¤Ê¤¬¤é±¦Â¦¤Ë¾åÈ¾¿È¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¯
¡Ê£´¡ËÉ¡¤«¤éÂ©¤òµÛ¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ê£²¡Ë¤ËÌá¤ê¡¢ºÆ¤ÓÉ¡¤«¤éÂ©¤òµÛ¤Ã¤Æ¸ý¤«¤éÂ©¤òÅÇ¤¤Ê¤¬¤éº¸Â¦¤Ë¤Ò¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¯
¡Ê£µ¡ËÉ¡¤«¤éÂ©¤òµÛ¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ê£²¡Ë¤ËÌá¤ê¡¢ºÆ¤ÓÉ¡¤«¤éÂ©¤òµÛ¤Ã¤Æ¡¢¸ý¤«¤éÂ©¤òÅÇ¤¤Ê¤¬¤é¡Ê£±¡Ë¤Î»ÑÀª¤ËÌá¤ë
¾åµ¤ò£±²ó¤È¤·¡¢¡È£±Æü¤¢¤¿¤ê10²ó¤òÌÜÉ¸¡É¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢´üÂÔ¤¹¤ë¸ú²Ì¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡£¹üÈ×¤ò·¹¤±¤¿¤êÂÎ¤ò¤Ò¤Í¤ëºÝ¤â¡Ö¤ªÊ¢¤ò¾ï¤Ë±ú¤Þ¤»¤¿¤Þ¤Þ¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤³¤È¡×¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£ÉÔ¼«Á³¤Ë¸ª¤ä¤Ò¤¸¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¡ã¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹´Æ½¤¡§KEI¡Ê¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼Îò£³Ç¯¡Ë¡ä
🌼À£Æ¹¤Ê¤ªÊ¢¤Ë¤µ¤è¤Ê¤é¡ªÂÎÂ¦¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¡È¤¯¤Ó¤ì¡ÉÉü³è¡Ú¼ã¸«¤¨¤¹¤ë¹ø¤Þ¤ï¤ê¤ËÆ³¤¯¡Û´ÊÃ±¥Ý¡¼¥º