¡Ö·¯¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡¢ËÜ¿´¤«¤é¡©¡ÈÍ¥¤·¤¤¤À¤±¤ÎÃËÀ¡É¤ò¸«È´¤¯ÊýË¡
¡Ö·¯¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ä¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢»×¤ï¤º¿´¤¬ÍÉ¤ì¤ë¤â¤Î¡£
¤Ç¤â¤½¤ÎÍ¥¤·¤µ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤òËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÈÀ¿¼Â¤µ¡É¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤â¤·¤«¤·¤¿¤é·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤À¤±¤Î¡ÈÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤Í¥¤·¤µ¡É¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤â¡Ä¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡ÈÍ¥¤·¤¤¤À¤±¤ÎÃËÀ¡É¤ò¸«È´¤¯ÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¸ÀÍÕ¤Ï´Å¤¤¤Î¤Ë¡¢¹ÔÆ°¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤
¡Ö·¯¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÌóÂ«¤Î»þ´Ö¤ËÃÙ¤ì¤ë¡¢ÆÍÁ³Ï¢Íí¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¡¢Û£Ëæ¤Ê¤Þ¤ÞÏÃ¤òÎ®¤¹¡Ä¡£
¤½¤ó¤Ê¡È¸ÀÍÕ¤È¹ÔÆ°¤ÎÉÔ°ìÃ×¡É¤¬Â³¤¯ÃËÀ¤ÏÍ×Ãí°Õ¡£
Í¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ÔÆ°¤Ç¼¨¤¹¤Î¤ÏÀ¿¼Â¤µ¤¬¤Ê¤¤¤ÈÆñ¤·¤¤¤â¤Î¡£
¸ýÀè¤À¤±¤Îµ¤¸¯¤¤¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿´¤ò¤Ä¤Ê¤®»ß¤á¤ë¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬½ý¤Ä¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤
Í¥¤·¤¤¤À¤±¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢¾×ÆÍ¤äÀÕÇ¤¤¬È¼¤¦¾ìÌÌ¤òÈò¤±¤¬¤Á¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬ÉÔËþ¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤¤Á¤ó¤È¸þ¤¹ç¤ï¤º¡Ö¤´¤á¤ó¡¢°¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÏÃ¤ò½ª¤ï¤é¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ëÃËÀ¤Ï¡¢
¼«Ê¬¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬ºÇÍ¥Àè¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ËÜ¿´¤Ç¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢ÌÌÅÝ¤ÊÏÃÂê¤Ë¤âÆ¨¤²¤º¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¡ÈÉéÃ´¡É¤ò¸º¤é¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡©
À¿¼Â¤ÊÃËÀ¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿´¤äÀ¸³è¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹Êý¸þ¤ËÆ¯¤¤Þ¤¹¡£
¡Öµ¢¤êÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤«¤éÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×¡ÖÈè¤ì¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡©º£Æü¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¡×¤Ê¤É¡¢
¤¢¤Ê¤¿¤Î»þ´Ö¤äÂÎÎÏ¤ò»×¤¤¤ä¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤¬¼«Á³¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¡£
°ìÊý¡¢Í¥¤·¤¤¤À¤±¤Î¿Í¤Ï¡¢¡È¼«Ê¬¤¬ÎÉ¤¤¿Í¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¡É¤¬Í¥¤·¤µ¤Î´ð½à¤Ç¤¹¡£
Í¥¤·¤µ¤ÏÃ¯¤Ç¤â±é¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢À¿¼Â¤µ¤Ï¤´¤Þ¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö·¯¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤È¤¤¤¦´Å¤¤¸ÀÍÕ¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤º¡¢ÃËÀ¤Î¹ÔÆ°¤ä»ÑÀª¤òÎäÀÅ¤Ë¸«¤Ä¤á¤ÆËÜ¼Á¤ò¸«È´¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
