¤ª¤·¤ã¤ì¤Î¤Ä¤â¤ê¤¬¡È¤ª¤Ð¸«¤¨¡É¤Ë¡© º£¤¹¤°¸«Ä¾¤·¤¿¤¤¡Ø»þÂåÃÙ¤ì¤Î¥ê¥Ã¥×¥á¥¤¥¯¡Ù£³Áª
Åß¤Ï·ì¿§¤¬Íî¤Á¤ä¤¹¤¯¡¢¥ê¥Ã¥×¥á¥¤¥¯¤¬´éÁ´ÂÎ¤Î°õ¾Ý¤òº¸±¦¤·¤¬¤Á¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÀÎ¤Î¤Þ¤Þ¤Î¿§¤ä¼Á´¶¤ò»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢°ìµ¤¤Ë¡È¤ª¤Ð¸«¤¨¡É¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Âç¿ÍÀ¤Âå¤¬¤ä¤ê¤¬¤Á¤Ê¡Ö»þÂåÃÙ¤ì¤Î¥ê¥Ã¥×¥á¥¤¥¯¡×¤ò¡¢º£¤¹¤°¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¡Èº£¤Ã¤Ý¤¤È´¤±´¶¥ê¥Ã¥×¡É¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡È¤·¤Ã¤«¤êÈ¯¿§¤ÎÇ»ÀÖ¥ê¥Ã¥×¡É¤Ï´é¤¬¹Å¤¯¸«¤¨¤ë
Åß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ä¤¤Áª¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ëÇ»¤¤ÀÖ¥ê¥Ã¥×¡£¥·¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ï½Ð¤ë¤â¤Î¤Î¡¢È¯¿§¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¤ÈÈ©¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤¬¼º¤ï¤ì¡¢´é¿§¤¬¤¯¤¹¤ó¤Ç¸«¤¨¤ë¤³¤È¤â¡£¤µ¤é¤ËÅß¤Î¸ü¼ê¥³¡¼¥Ç¤È½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤¬¸Å¤¯¡¢½Å¤¿¤¯¸«¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¡ÈÇ»¥Ö¥é¥¦¥ó¤ä¿¼¤¤¥Ü¥ë¥É¡¼¡É¤Ï°ìÊâ´Ö°ã¤¦¤ÈÏ·¤±¸«¤¨
¥È¥ì¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¿¼¤ß·Ï¥«¥é¡¼¤â¡¢º£¤Ï¼Á´¶¤äÅÉ¤êÊý¤Ç¡ÈÊ¿À®¤Ã¤Ý¤µ¡É¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤â¡£ÆÃ¤Ë¥Þ¥Ã¥È¤ÇÇ»Ì©¤ËÅÉ¤ë¤È¡¢¸ý¸µ¤À¤±¤¬°Å¤¯ÄÀ¤ß¡¢Ç¯Îð¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ü¤Ë´ó¤»¤ë¤Ê¤é¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¤¯¤¹¤Þ¤»¤¿¥Ö¥é¥¦¥ó¥Ù¡¼¥¸¥å¤äÀÖ¤ß¤Î¤¢¤ë¥í¡¼¥º¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬Àµ²ò¡£¥Ä¥ä¤òÂ¤¹¤È¡¢Âç¿Í¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤½À¤é¤«¤µ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡È¥Õ¥Á¤¬¤¯¤Ã¤¤ê½Ð¤ëÅÉ¤êÊý¡É¤Ï»þÂåÃÙ¤ì´¶¤¬²ÃÂ®
Åß¤Ï´¥Áç¤Ç¿°¤Î½Ä¥¸¥ï¤¬ÌÜÎ©¤Á¤ä¤¹¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥é¥¤¥ó¤ò¼è¤ë¤Û¤É¸ý¸µ¤¬¸Å¸«¤¨¤·¤¬¤Á¡£¹Å¤¤°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤¦¤¨¡¢¥³¡¼¥È¤ä¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Î½Å¤¿¤µ¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡È´èÄ¥¤ê¤¹¤®´¶¡É¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤Ï¡¢ÆâÂ¦¤«¤é¤¸¤å¤ï¤Ã¤ÈÞú¤à¤è¤¦¤ÊÇ´Ëì¥«¥é¡¼¤¬¼çÎ®¡£ÎØ³Ô¤ÏÇö¤¯¤Ü¤«¤·¡¢Ãæ±û¤Ë¤À¤±¿§¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢¼«Á³¤Ê·ì¿§¤¬Ìá¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡È¼ã¸«¤¨¥ê¥Ã¥×¡É¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Ã¥×¥á¥¤¥¯¤Ï¡¢¾®¤µ¤ÊÊÑ²½¤Ç¤â´éÁ´ÂÎ¤Î°õ¾Ý¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥Ä¡£Åß¤³¤½¼Á´¶¡¦¿§¡¦ÅÉ¤êÊý¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¡¢¡ÈÈ´¤±´¶¡¦·ì¿§¡¦¥Ä¥ä¡É¤Î£³¤Ä¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬Âç¿Í¤ÎÀµ²ò¡£
¢¥Æ©¤±´¶¥ì¥Ã¥É¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¤¯¤¹¤ß¥í¡¼¥º¡¢¼«Á³¤ÊÇ´Ëì¥«¥é¡¼¤Î£³¤Ä¤Ç¡¢Åß¤Î´é¿§¤òÌÀ¤ë¤¯¸«¤»¤ë¡ÈÈ´¤±´¶¥ê¥Ã¥×¡É¤¬´°À®
º£Æü¤«¤é¤¹¤°¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¡Èº£¤Ã¤ÝÅß¥ê¥Ã¥×¡É¤Ç¡¢´é¿§¤âµ¤Ê¬¤â·Ú¤ä¤«¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡ãtext¡§¥ß¥ß¡ä¡¡¢¨ËÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î²èÁü¤ÏÀ¸À®AI¤ÇºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
🌼¤ª¤·¤ã¤ì¤Î¤Ä¤â¤ê¤¬¡È¤ª¤Ð¸«¤¨¡É¤Ë¡©º£¤¹¤°¤ä¤á¤¿¤¤¡Ø»þÂåÃÙ¤ì¤ÎÅß¥á¥¤¥¯¡Ù£³Áª