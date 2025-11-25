Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è¤Ç11¿Í»à½ý¡¦ÅðÆñ¼Ö¤Ç¤Ò¤Æ¨¤²¤«¡© Å¸¼¨¼ÖÎ¾¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤Ç37ºÐÃË¤òÂáÊá¡Ö¼Ö¤ò»î¾è¤¹¤ë¤¿¤áÅ¹¤ò½Ð¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿ÈÝÇ§¡Únews23¡Û
Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤¬Êâ¹Ô¼Ô¤ò¼¡¡¹¤Ë¤Ï¤Í¡¢11¿Í¤¬»à½ý¤·¤¿¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¡£37ºÐ¤ÎÃË¤¬»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¼Ö¤ò¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÅ¹¤«¤éÅð¤ó¤À¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤¿»ö¸Î¤Î½Ö´Ö¤Ç¤¹¡£
Çò¤Î¥»¥À¥ó¥¿¥¤¥×¤Î¼Ö¤¬¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ËÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¾×ÆÍ¡£±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤Ï¹²¤Æ¤Æ¼Ö¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¡¢Æ¨Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»°Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤ËÅìµþ¡¦ÂÎ©¶è¤Çµ¯¤¤¿À¨»´¤Ê¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¡£¾å¶õ¤«¤é¤â¡¢Ê£¿ô¤Î¼Ö¤¬ÇËÂ»¤·¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÊâÆ»¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
´îÆþÍ§¹À¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡ÖÇò¤¤¼Ö¤¬1Âæ¡¢ÊâÆ»¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥í¥ó¥ÈÉôÊ¬¤¬ÂçÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¡¢¸å¤í¤ÎÁë¥¬¥é¥¹¤¬¤¹¤Ù¤ÆÍî¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¾×·â¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¥¤¥Á¥ç¥¦¤ÎÌÚ¤â¤Ê¤®ÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´îÆþÍ§¹À¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö¸½¾ì¶á¤¯¤ÎÊâÆ»¤Ë¤Ï²õ¤ì¤¿ÏÓ»þ·×¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»þ·×È×¤Ï12»þ30Ê¬¤¹¤®¤ò¤µ¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
24Æü¸á¸å0»þÈ¾¤´¤í¡¢ÃË¤¬¾è¤Ã¤¿Çò¤¤¼Ö¤¬Êâ¹Ô¼Ô¤ò¼¡¡¹¤È¤Ï¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÜ·â¼Ô
¡Ö¤â¤¦Ë½Áö¡ÄËÜÅö¤ËÂ®¤«¤Ã¤¿¡£¼¡¡¹¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿´¶¤¸¡£·ÙÈ÷°÷¤ò¸«¤Á¤ã¤Ã¤¿¡¢¤Ï¤Í¤é¤ì¤Æ°ì²óÅ¾¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¡Ä¡£½õ¤±¤Ê¤¤ã¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡ØAED¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡Ù¤È¶«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×
¤³¤ì¤Ï¸½¾ìÉÕ¶á¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Î±ÇÁü¡£²èÌÌ±¦¤«¤éÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ëÇò¤¤¼Ö¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Çò¤¤¼Ö¤ÏÂÎ©¶èÌò½ê¤ÎÁ°¤Î²£ÃÇÊâÆ»¤Ç20Âå¤Î½÷ÀÊâ¹Ô¼Ô1¿Í¤ò¤Ï¤Í¡¢ÊâÆ»¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤¿¤¢¤È100¥á¡¼¥È¥ë¤òÁö¤ê¡¢80Âå¤ÎÃËÀ¤é4¿Í¤ò¼¡¡¹¤È¤Ï¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ºÆ¤Ó¼ÖÆ»¤ËÌá¤ë¤ÈÊÌ¤Î¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¡£¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿6¿Í¤Ë¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿Ëö¡¢Ää»ß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¤ò¤Ï¤Í¤¿²£ÃÇÊâÆ»¤«¤éÄä»ß¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤Ï¤ª¤è¤½300¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¡£¤½¤Î¸å¡¢ÃË¤Ï¸½¾ì¤Ë¼Ö¤ò»Ä¤·¡¢Áö¤êµî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÜ·â¼Ô
¡Ö¡ÊQ.¤É¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¼Ö¤È¤«¤Ç¡¢¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¿Í¤ÏÅÝ¤ì¤Æ¤¿¤ê¡¢¿´Â¡¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤·¤Æ¤¿¤ê¡Ä¡£·ë¹½Âç¤´¤È¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
ÊâÆ»¤Ë¤¤¤¿80Âå¤ÎÃËÀ¤¬»àË´¡£20Âå¤Î½÷À¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢10Âå¤«¤é70Âå¤ÎÃË½÷9¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ö¤¬Ë½Áö¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
´îÆþÍ§¹À¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡ÖÊâÆ»¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÇò¤¤¼Ö¤ËÍÆµ¿¼Ô¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥á¡¼¥«¡¼Ì¾¤È¡ØÇ§ÄêÃæ¸Å¼Ö¡Ù¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ô»ú¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¼Â¤Ï»ö·ï¤Î¤ª¤è¤½2»þ´ÖÁ°¤Ë¡¢¶á¤¯¤Î¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÅ¹¤«¤éÅ¸¼¨¼ÖÎ¾¤¬Åð¤Þ¤ì¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¡£·Ù»ëÄ£¤ÏÈÎÇäÅ¹¤«¤é¤ÎÄÌÊó¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤Î¼Ö¤ò¥Ñ¥È¥«¡¼¤ÇÄÉÀ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï24ÆüÌë¡¢¼Ö¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤ÇÂÎ©¶èÆâ¤Ë½»¤à¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤Î37ºÐ¤ÎÃË¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ä
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¡Ê37¡Ë
¡ÖÅð¤ó¤À¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ö¤ò»î¾è¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÅ¹¤ò½Ð¤Æ¡¢¡Ê¹ñÆ»¡Ë4¹æÀþ¤òÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤¦ÏÃ¤·¡¢ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¾èÍÑ¼Ö¤òÅð¤ó¤ÀÃË¤¬»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£