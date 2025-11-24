Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡¢½é¹õÀ±¸å¤Î²ñ¸«¤Ç£²£³Ê¬´Ö¡ÈÅ·¿´Àá¡ÉÁ´³«¡Ö¤³¤ì¤â¿ÍÀ¸¡×¡ÖÃÑ¤ò¤µ¤é¤¹¤Î¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÌÀÆü¤«¤é¥é¥¸¥ª¡×ÉÔÇÔ¿ÀÏÃÊø²õ¤âÆ²¡¹
¡¡¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¡×¡Ê£²£´Æü¡¢¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë
¡¡Æ±µé£±°Ì¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê£²£·¡Ë¡áÄë·ý¡á¤¬Æ±µé£²°Ì¤Î°æ¾åÂó¿¿¡Ê£²£¹¡Ë¡áÂç¶¶¡á¤ËÈ½Äê£°¡Ý£³¡Ê£±£±£±¡Ý£±£±£·¡¢£±£±£²¡Ý£±£±£¶¡¢£±£±£²¡Ý£±£±£¶¡Ë¤ÇÇÔ¤ì¡¢À¤³¦½éÄ©Àï¤Ç¤Î²¦ºÂ³ÍÆÀ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°£¸ÀïÌÜ¡¢¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°»þÂå¤«¤é¤Î¥×¥í¸ø¼°Àï£µ£µÀïÌÜ¤Ç½é¹õÀ±¡£»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¤ÏÌÜ¤òÀÖ¤¯¤·¤Ê¤¬¤é¤âÊ¿²¾Ì¾¤Ç¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÊ¸»ú¤¬Æþ¤Ã¤¿¥°¥ì¡¼¤Î¥¹¥¨¥Ã¥È»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡Ö¤³¤ì¤â¿ÍÀ¸¡£¤è¤ê¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÌó£²£³Ê¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡ÈÅ·¿´Àá¡É¤ò¤µ¤¯Îö¤µ¤»¡¢ÉÔÊÑ¤Î¤é¤·¤µ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤Ä¤¤¤ËÉÔÇÔ¿ÀÏÃ¤¬Êø¤ì¤¿¡£Å·¿´¤Ï¡¢½øÈ×¤Ïµ÷Î¥¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¾å²ó¤ê¡¢£±²ó½ªÈ×¤Îº¸¥Õ¥Ã¥¯¡¢£²²ó¤Ë¤Ï±¦¤ÎÏ¢ÂÇ¤ÇÂó¿¿¤ò¤°¤é¤Ä¤«¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¸«¤»¤¿¤¬¡¢°Ê¹ß¤Ï½ù¡¹¤ËÊá¤Þ¤ë¾ìÌÌ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£Âó¿¿¤Î±¦¥Õ¥Ã¥¯¡¢±¦¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤òÈïÃÆ¤·¡¢ÀÜ¶áÀï¤Ç¤âÂª¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢È½ÄêÉé¤±¡£Å·¿´¤Ï¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÌá¤Ã¤¿»þÅÀ¤ÇÉé¤±¤ò³Î¿®¤·¤¿¤Î¤«¡¢Æ·¤Ë¤ÏÎÞ¤¬Éâ¤«¤ó¤À¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ë¤ÏËË¤ò¼ð¤é¤·¡¢ÌÜ¤òÀÖ¤¯¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö·ë²Ì¤Ë¤Ï·Ò¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡£½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿¤·¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£¥¥ã¥ê¥¢½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤«¡¢¤¹¤´¤¯¿ÍÀ¸¤ª¤â¤í¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Î¨Ä¾¤Ë¡×¤ÈÅ·¤ò¸«¾å¤²¡¢¡Ö²ù¤·¤¤¤¬¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¤¤Ä¤«¤¢¤ë¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Éé¤±¤¿¤³¤È¤ÇÀ¤¤ÎÃæ¤Î¿Í¤¬¤¤¤í¤¤¤í¸À¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÆ²¡¹¤È°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤è¤ê¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤¿°ìÀï¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿ÌÀÆü¤â¿ÍÀ¸¤¬Â³¤¯¤·¡¢Æ²¡¹¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ë¤Ï¾¡¤Á¤ò¸«¤»¤é¤ì¤º¡¢½é¤á¤Æ¤Î»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤â¿ÍÀ¸¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÃ£´Ñ¤·¤¿»ëÅÀ¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇÔ¤ì¤¿Âó¿¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¿¼¡¹¤È¤ª¼µ·¤·¡Ö¤Þ¤¿¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ªÀäÂÐ¶¯¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤Þ¤¹¤è¡£¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Áµ¿±þÅú¤Ç¤Ï¡¢»Ê²ñ¼Ô¤ÎÀ©»ß¤ò¿¶¤êÀÚ¤ê¡¢¼ÁÌä¤¬¤ä¤à¤Þ¤Ç£²£³Ê¬´Ö¤·¤ã¤Ù¤êÂ³¤±¤¿¡£¡ÖÌµÇÔ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£Éé¤±¤Ï²ù¤·¤¤¤¬¡¢¼õ¤±»ß¤á¤ë´ï¤¬¤¢¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤ÇÃÑ¤ò¤µ¤é¤¹¤Î¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£°ìÀ¸·üÌ¿À¸¤¤Æ¤¤¤ë¥ä¥Ä¤Ë¤·¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿ÌÀÆü¤«¤é¥é¥¸¥ª¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Æü¡¹¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×¡£¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¡Ö£±ÇÔ¡×¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤ªÍºÊÛ¤Ê¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤Î°ÛÃ¼»ù¤Ï¡¢¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£