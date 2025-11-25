BROS¡ßCITEN½é¥³¥é¥Ü♡¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç²÷Å¬¥¹¥¿¥¤¥ë
BROS by WACOAL MEN¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥ÉCITEN¤Î½é¥³¥é¥Ü¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¥Ñ¥ó¥Ä¡Î¥Ñ¥ó¥Ä¥Û¥ê¥Ã¥¯¡Ï¤¬¡¢11·î5Æü¤è¤êÁ´¹ñÈ¯ÇäÃæ♡S-LL¥µ¥¤¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥ï¥ó¥µ¥¤¥ºÀß·×¤Ç¡¢Êñ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê²÷Å¬¤µ¤ò¼Â¸½¡£¥¦¥¨¥¹¥È¤Ë¤ÏCITEN¤Î¥í¥´¤òÂçÃÀ¤Ë¤¢¤·¤é¤¤¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥í¥´¸«¤»¥³ー¥Ç¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥°¥ìー¡¦¥¤¥¨¥íー¥°¥êー¥ó¤ÎËÉÙ¤Ê¥«¥éー¤ÇÁª¤Ö³Ú¤·¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ç²÷Å¬♡BROS¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¥Û¥ê¥Ã¥¯
¡ÚBROS by WACOAL MEN ¡ß CITEN¡Û¡Î¥Ñ¥ó¥Ä¥Û¥ê¥Ã¥¯¡Ï¡Ê¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥×¡Ë
¡Î¥Ñ¥ó¥Ä¥Û¥ê¥Ã¥¯¡Ï¡Ê²Á³Ê¡§2,750±ßÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¡¢S-LL¥µ¥¤¥º¡Ê¥¦¥¨¥¹¥È68～104cm¡Ë¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ë¥ï¥ó¥µ¥¤¥ºÀß·×¤Ç¡¢¥ì¥Ç¥£ー¥¹¤ÏS-3L¥µ¥¤¥º¡Ê¥Ò¥Ã¥×82～105cm¡ËÁêÅö¤Ë¤âÂÐ±þ¡£
Î©ÂÎÀ®·¿¤ÇË¥¤¤ÌÜ¤¬¤Ê¤¯¡¢¿½ÌÀ¤Î¤¢¤ëÊÔÎ©À®·¿¤Ç¥´¥í¤Ä¤¤Ë¤¯¤¯¡¢Äù¤á¤Ä¤±¤¹¤®¤º´Ë¤¹¤®¤Ê¤¤Å¬ÅÙ¤Ê¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ò¼Â¸½¡£Æü¾ï»È¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥·ー¥ó¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
¥È¥ì¥ó¥É´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¢öCITEN¥í¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥¦¥¨¥¹¥ÈÉôÊ¬¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿CITEN¤Î¥í¥´¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶È´·²¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ä¥°¥ìー¤Î¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥«¥éー¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤ä¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤Ê¥¤¥¨¥íー¥°¥êー¥ó¤âÅ¸³«¤µ¤ì¡¢¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸Æþ¤ê¤Ç¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹»ÅÍÍ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀÊÌÌä¤ï¤º¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ËÃå¤³¤Ê¤»¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ËèÆü¤Î²÷Å¬¤µ¤È¤ª¤·¤ã¤ì¤òÎ¾Î©♡¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¥Ñ¥ó¥Ä¥Û¥ê¥Ã¥¯
BROS by WACOAL MEN ¡ß CITEN¤Î¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¥Ñ¥ó¥Ä¡Î¥Ñ¥ó¥Ä¥Û¥ê¥Ã¥¯¡Ï¤Ï¡¢Êñ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÃå¤±¿´ÃÏ¤È¥È¥ì¥ó¥É´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¡£
S-LL¥µ¥¤¥ºÂÐ±þ¤Î¥ï¥ó¥µ¥¤¥ºÀß·×¤Ç¡¢Æü¾ï¤Î²÷Å¬¤µ¤ò¥ー¥×¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¥í¥´¤ò¸«¤»¤¿¤ª¤·¤ã¤ì¥³ー¥Ç¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹♡ÀÊÌ¤òÌä¤ï¤º²÷Å¬¤ËÍú¤±¤ë¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤°ìËç¤Ç¤¹¡£