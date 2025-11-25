¿Í´ÖÆ±ÍÍ¤Î¿©»ö¡¦Ìô¡¦¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¡Ä¡¡¡Ö¥Ú¥Ã¥È¤Ï²ÈÂ²¡×»Ô¾ìµ¬ÌÏ2Ãû±ß
¥Ú¥Ã¥È»Ô¾ì¤¬Ìó2Ãû±ßµ¬ÌÏ¤Ë³ÈÂç¤¹¤ëÃæ¡¢¿Í´ÖÆ±ÍÍ¤Î¿©»ö¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢Ìô¤ò¥Ú¥Ã¥È¸þ¤±¤ËÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È¥Ú¥Ã¥È¤Ï²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤Ç¿Í¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡É¡¢¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¥Ú¥Ã¥È¡¦¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Ê¥¤¥º¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê»ô¤¤¼ç¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤Æ24Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¡¦¤ªÂæ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ï¤ó¤³¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×¤Ç¤¹¡£
Á´¹ñ¤«¤é180Å¹ÊÞ¤Î¥Ú¥Ã¥È´ØÏ¢¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥Ö¡¼¥¹¤¬½¸·ë¡£
¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢³§¤µ¤ó¥Ù¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÁÀ¤¤Ê³Æ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ç»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸¤¤ÈÇ¤ÏÌó1600ËüÉ¤¤Ë¾å¤ê¡¢15ºÐÌ¤Ëþ¤Î¿Í¸ý¤ò¾å²ó¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤¤¤Þ¤ä»Ò¤É¤â¤è¤ê¥Ú¥Ã¥È¤¬Â¿¤¤»þÂå¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ê¤É¤ò¼õ¤±´ë¶È¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀ¸¤«¤·¡¢¿Í¸þ¤±¤Î¤â¤Î¤ò¥Ú¥Ã¥ÈÍÑ¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¾¦ÉÊ¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿å»º¡¦¿©ÉÊÂç¼ê¤Î¥Ë¥Ã¥¹¥¤¤¬³«È¯¤·¤¿¤Î¤Ï¸¤ÍÑ¤ÎÎäÅà¿©ÉÊ¤Ç¤¹¡£
½Ã°å»Õ¤¬´Æ½¤¤·¤¿¡ÖPAWSOME DELI¡×¤Ï¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²¹¤á¤Æ¤¤¤Ä¤â¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤´ÈÓ¤Ë¤«¤±¤ë¤À¤±¡£
¥Ú¥Ã¥ÈÍÑ¤Î¾¦ÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¥Ë¥Ã¥¹¥¤¡¡ÀïÎ¬¾¦ÉÊÉô¡¦²Ï¹çºéµª¤µ¤ó¡§
¿Í´Ö¤Î¤´ÈÓ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¿ÊÀ¼Ò¤Îµ»½Ñ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¿Í´Ö¤Î¤´ÈÓ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤âÁª¤ó¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¿©Âî¤ò°Ï¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
2024Ç¯ÅÙ¤Î¥Ú¥Ã¥È´ØÏ¢¤Î¹ñÆâ»Ô¾ì¤ÏÁ°Ç¯ÅÙ¤è¤ê2.6¡óÁý¤¨Ìó2Ãû±ßµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¤Ê¤éºâÉÛ¤Î¤Ò¤â¤¬´Ë¤à¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¹âµé¿©ºà¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¼¥ê¡¼¾õ¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¥Ä¥Ð¥á¤ÎÁã¤Î¥¨¥¥¹¤¬ÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²Á³Ê¤Ï30ËÜÆþ¤ê¤ÇÌó1Ëü2000±ß¤Ç¤¹¡£
¸¤¤ÎÈéÉæ¤ä·ò¹¯¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¾õ¤Î¥¼¥ê¡¼¤Ë¡¢ÈéÉæ¤òÍ¥¤·¤¯µÛ°ú¤·¤Æ¶ÚÆù¤ò¤Û¤°¤¹¥Þ¥·¥ó¤Ê¤É¡¢³Æ¼Ò¡¢¤¢¤Î¼ê¤³¤Î¼ê¤Ç»ô¤¤¼ç¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Âç¼êÀ½Ìô²ñ¼Ò¤ÎÂçÀµÀ½Ìô¤¬½ÐÅ¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥ÈÍÑ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ³«È¯¤·¤¿¸¤ÍÑ¤Î¥Ó¥ª¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¤Ç¤¹¡£
¡È°¦¸¤ÍÑ¥µ¥×¥ê¡É¤ÈÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢Æý»À¶Ý¤È¥Ó¥Õ¥£¥º¥¹¶Ý¤òÇÛ¹ç¡£
¾ûºÞ¤¬¶ì¼ê¤Ê¥Ú¥Ã¥ÈÍÑ¤ËÊ´¥¿¥¤¥×¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿Â¾¡¢¤Ë¤ª¤¤¤¬¤¤Ä¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¥×¥ì¡¼¥óÌ£¤Ë²þÎÉ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹©É×¤ò½Å¤Í¤Æº£²ó¤Î¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÀµÀ½Ìô¡¡¾¦ÉÊ³«È¯Éô¡¦ÎëÌÚ¹¬Æà¤µ¤ó¡§
¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ë¤âÄ²³è¤ÎÊ¸²½¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥Ú¥Ã¥È¥ª¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¡È¤¦¤Á¤Î»Ò¤Ë¤â¥Ó¥ª¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¤ò¤¢¤²¤¿¤¤¡É¤ÈÀ¼¤ò¤â¤é¤¤¡¢¤ï¤ó¤Á¤ã¤óÍÑ¤Î¥Ó¥ª¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¤ò³«È¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡Êº£¸å¤â¡ËÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î·ò¹¯¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¦¡£
°Û¶È¼ï¤Î»²Æþ¤Ç·ã²½¤¹¤ë¥Ú¥Ã¥È»Ô¾ì¤Î¸ÜµÒ³ÍÆÀ¶¥Áè¡£
¤½¤ÎÀª¤¤¤Ï¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£