¥Õ¥¡¥¤¥ó¡¦¥ªー¥Ç¥£¥ª¡¢S¥·¥êー¥ººÇ¾®¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥·¥§¥ë¥Õ¡ÖF5S¡×¡£¥Ú¥¢ÀÇÊÌ12Ëü±ß
F5S
¥¢¥¯¥·¥¹¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ó¡¦¥ªー¥Ç¥£¥ª¤Î¿·¥¹¥Ôー¥«ー¡ÖF5S¡×¤ò12·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¥Ú¥¢120,000±ß(ÀÇÊÌ)¡£»Å¾å¤²¤Ï¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥¦¥©ー¥ë¥Ê¥Ã¥È(ÆÍÈÄ)¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ªー¥¯(ÆÍÈÄ)¡¢¥Ô¥¢¥Î¥°¥í¥¹¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯(¥Ú¥¤¥ó¥È)¤«¤éÁªÂò¤Ç¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥¤¥ó¡¦¥ªー¥Ç¥£¥ª¤Î¥Ç¥Ó¥åーºî¡ÖF500¡×ÅÐ¾ì¤«¤éÌó8Ç¯¡¢ÆÈ¼«¤Î»°Âç¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¤µ¤é¤ËËá¤¾å¤²¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖF500S¥·¥êー¥º¡×¤¬´°À®¡£¿·¥â¥Ç¥ë¤ÎF5S¤Ï¡¢S¥·¥êー¥º¤ÎÂè1¹æ¥â¥Ç¥ë¡ÖF500S¡×¤ÎÀß·×»×ÁÛ¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ä¤Ä¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤ò5¥¤¥ó¥Á¤Ë¾®·¿²½¤·¤¿¡¢¥·¥êー¥ººÇ¾®¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥·¥§¥ë¥Õ¥¹¥Ôー¥«ー¡£¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊãþÂÎ¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎË½á¤Ç¥¹¥±ー¥ë´¶¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¶Á¤«¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
Æ±¼´¥¹¥Ôー¥«ー¤Î¡ÖISOFLARE¡×¤Ï¡¢Æ±¼´·¿¤ÎÍøÅÀ¤Ç¤¢¤ëÍ¥¤ì¤¿°ÌÁêÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¥ï¥¤¥É¤Ê»Ø¸þÆÃÀ¤ò¼Â¸½¡£¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Ä¥¤ー¥¿ー¤Î¥Ûー¥ó³«¸ý¶ÊÌÌ¤È¡¢¥¦ー¥Õ¥¡ー¡¦¥³ー¥ó¤Î¶ÊÌÌ¤òÊ£¹ç²òÀÏ¡£¹â°è¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬¹³Ñ¤Ç³È»¶¤¹¤ëÀäÌ¯¤Ê¥«ー¥Ö¤òÆ³¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¹â°è¤Î±Ô¤¤»Ø¸þÀ¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤Æ±¼´¹½À®¤Î·çÅÀ¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¡£
¥æ¥Ë¥Ã¥È¹½À®¤Ï¡¢19mm·Â¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Ä¥¤ー¥¿ー¤È¡¢125mm·Â¤ÎLF¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ë¤è¤ëÊ£¹ç2¥¦¥§¥¤¥·¥¹¥Æ¥à¡£
¥Ä¥¤ー¥¿ー¤Î¥Ûー¥ó³«¸ýÉô¤Ë¤Ï¡¢Î®ÂÎÎÏ³Ø¤ÎºÇÀèÃ¼²òÀÏµ»½Ñ¡ÖCOMSOL¡×¤ò¶î»È¤·¤¿¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー²òÀÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤¿¥¢¥·¥ó¥á¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ê¥Ö¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¡£Ä¹¤¤¥ê¥Ö¤ÈÃ»¤¤¥ê¥Ö¤ò¸ò¸ß¤ËÇÛ¤·¡¢¹â°è¤Î³È»¶ÆÃÀ¤ò¤µ¤é¤Ë¹³Ñ²½¡¢¤è¤ê¥¹¥àー¥º¤Ê¼þÇÈ¿ô¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤â¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Ä¥¤ー¥¿ー¤Î¿¶Æ°ÈÄ¤Ë¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥àÀ½¤Î¥Éー¥à·¿¤òºÎÍÑ¡£¹â°è¸ÇÍ¶¦¿¶¤ò²ÄÄ°ÂÓ°è³°¤Î30kHz°Ê¾å¤Ë¡¢Äã°è¶¦¿¶¤ò¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー¼þÇÈ¿ô¤Î²¼Êý¤Ø¤ÈÄÉ¤¤¤ä¤ê¡¢ÃæÄã°è¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ò¼«Á³¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
125mm·Â¤ÎLF¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥Á¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¥Úー¥Ñー¡¦¥³ー¥ó¤ò¿¶Æ°ÈÄ¤È¤·¡¢ÆÃ¼ì¤Ê¹Â²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿FYNEFLUTE¥¨¥Ã¥¸¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÆÈ¼«¹½À®¤È¤Ê¤ë¡£¥¨¥Ã¥¸¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¸ÇÍ¶¦¿¶¤ò¸ú²ÌÅª¤ËÍÞÀ©¡£¹â¹äÀ¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¥À¥¤¥¥ã¥¹¥ÈÀ½¤Î¥·¥ãー¥·ー¥Õ¥ìー¥à¤â³èÍÑ¤·¡¢ÉÔÍ×¤Ê¿¶Æ°¤òÇÓ½ü¤·¤¿¡£
¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー²óÏ©¤Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤òÅëºÜ¤·¤¿¡£Á´ÂÓ°è¤ËÂÐ¤¹¤ëÃæ²»°è(2.5kH～5kHz)¤Î¥ì¥Ù¥ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ©¸æ¤·¡¢²»¤ÎÄ¥¤ê½Ð¤·´¶¤òÈùÌ¯¤ËÄ´Àá¤Ç¤¤ë¡£
¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È²¼Â¦»Í¶ù¤Î³«¸ýÉô¤Ï¡¢BassTrax(¥Ùー¥¹¡¦¥È¥é¥Ã¥¯¥¹)¤ÎÄã°èÊü¼Í¥¨¥ê¥¢¡£²¼¸þ¤¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥Ð¥¹¥ì¥Õ¥Ýー¥È¤Î¿¿²¼¤Ë¡¢Tractrix¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë°¡±ß¿í¾õ¤Î¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¶ー¤ò¼è¤êÉÕ¤±¡¢¥Ýー¥È¤«¤éÈ¯¤·¤¿Ä¶Äã²»¤ò¿åÊ¿360ÅÙ¤ËÊü¼Í¤¹¤ë¡£
F500S¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¶ー¤òÊ¬¸ü¤¤ÂæºÂ¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥È¤·¡¢³«¸ýÉô¤Ï¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¤È°ìÂÎ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÄêÀ¤ä°ÒÎÏ¤ò¹â¤á¤¿¡£
¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¸åÉô¤Î»Ù¤¨¤â·ó¤Í¤¿¥¯¥í¥¹¥Ö¥ìー¥¹¤òÆâÂ¢¡£¹â¹äÀMDF¤ò»È¤¤¡¢·øÏ´¤Ê¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÈ¢ÌÄ¤ê¤òÍÞ¤¨¡¢¥¯¥êー¥ó¤Ç½Å¸ü¤Ê¶Á¤¤ò
¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´¶ÅÙ¤Ï2.83 Vol@1m)87dB¡£¥¤¥ó¥Ôー¥À¥ó¥¹¤Ï8¦¸¡£¼þÇÈ¿ôÆÃÀ(-6dB typical in room)¤Ï¡¢55Hz～38kHz¡£³°·ÁÀ£Ë¡¤Ï174¡ß249¡ß285mm(Éý¡ß±ü¹Ô¤¡ß¹â¤µ)¡£½ÅÎÌ¤Ï4.5kg¡£