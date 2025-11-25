¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤¬ËÜÆü¤âÇã¤¤¶¯¤Þ¤ë¡¡¥Þ¥°£·¤Î¾å¤²¸£°ú¡áÊÆ¹ñ³ô¸ÄÊÌ
¡ÊNY»þ´Ö09:56¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23:56¡Ë
¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥ÈC¡ãGOOG¡ä¡¡316.46¡Ê+16.81¡¡+5.61%¡Ë
¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥ÈA¡ãGOOGL¡ä¡¡316.69¡Ê+17.03¡¡+5.68%¡Ë
¡¡¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¡ãGOOG¡ä¡ãGOOGL¡ä¤¬ËÜÆü¤â¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥°¥Ë¥Õ¥£¥»¥ó¥È£·¤Î¾å¤²¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀèÆü¤Î·è»»È¯É½°ÊÍè¡¢Æ±¼Ò³ô¤Ï¹¥Ä´¤ÊÃÍÆ°¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¶âÍËÆü¤Ë¤Ï»þ²ÁÁí³Û¤ÇÊÆ´ë¶È£³°Ì¤ÎºÂ¤ò¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡ãMSFT¡ä¤«¤éÃ¥²ó¤·¤¿¡££²£°£±£¸Ç¯£¸·î°ÊÍè¡£
¡¡º£Ç¯¤Î£É£Ô¡¦¥Ï¥¤¥Æ¥¯Âç¼ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢Æ±¼Ò³ô¤ÏÌÀ³Î¤Ê£Á£ÉÁê¾ì¤Î¾¡¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£´»ÍÈ¾´üÏ¢Â³¤Î¹¥·è»»¤È¡¢ºÇ¿·¤Î¡Ö¥¸¥§¥ß¥Ë£³¡×¤Ø¤Î´üÂÔ¤òÇØ·Ê¤Ë³ô²Á¤ÏµÞÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò³ô¤Ï²áµî£±£²¥«·î¤ÇÌó£·£°¡ó¾å¾º¤·¡¢²áµîºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡£¤½¤Î¾å¾º¤ÎÈ¾Ê¬¤Ï³ô²Á¼ý±×Î¨¡Ê£Ð£Å£Ò¡Ë¤Î³ÈÂç¡¢»Ä¤êÈ¾Ê¬¤ÏÍø±×À®Ä¹¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢»Ù½Ð¤¬³ÈÂç¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Âè£³»ÍÈ¾´ü¤ÎÀÇ°úÁ°Íø±×Î¨¤ò£·¥Ý¥¤¥ó¥È²þÁ±¤·¡¢ÀÇ°úÁ°Íø±×¤ò£³£¹¡ó³ÈÂç¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¥¸¥§¥ß¥Ë£³¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥£ー¥×¥·¥ó¥¯¤äÀ¸À®£Õ£É¡Ê¥¸¥§¥Í¥ìー¥Æ¥£¥Ö¡¦¥æー¥¶ー¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¡Ë¤Ê¤É¤Î¥Äー¥ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¼Ò¤¬£Á£É¶¥Áè¤Ç¶¯¸Ç¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥ÈC¡ãGOOG¡ä¡¡316.46¡Ê+16.81¡¡+5.61%¡Ë
¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥ÈA¡ãGOOGL¡ä¡¡316.69¡Ê+17.03¡¡+5.68%¡Ë
¡¡¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¡ãGOOG¡ä¡ãGOOGL¡ä¤¬ËÜÆü¤â¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥°¥Ë¥Õ¥£¥»¥ó¥È£·¤Î¾å¤²¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀèÆü¤Î·è»»È¯É½°ÊÍè¡¢Æ±¼Ò³ô¤Ï¹¥Ä´¤ÊÃÍÆ°¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¶âÍËÆü¤Ë¤Ï»þ²ÁÁí³Û¤ÇÊÆ´ë¶È£³°Ì¤ÎºÂ¤ò¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡ãMSFT¡ä¤«¤éÃ¥²ó¤·¤¿¡££²£°£±£¸Ç¯£¸·î°ÊÍè¡£
¡¡º£Ç¯¤Î£É£Ô¡¦¥Ï¥¤¥Æ¥¯Âç¼ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢Æ±¼Ò³ô¤ÏÌÀ³Î¤Ê£Á£ÉÁê¾ì¤Î¾¡¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£´»ÍÈ¾´üÏ¢Â³¤Î¹¥·è»»¤È¡¢ºÇ¿·¤Î¡Ö¥¸¥§¥ß¥Ë£³¡×¤Ø¤Î´üÂÔ¤òÇØ·Ê¤Ë³ô²Á¤ÏµÞÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò³ô¤Ï²áµî£±£²¥«·î¤ÇÌó£·£°¡ó¾å¾º¤·¡¢²áµîºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡£¤½¤Î¾å¾º¤ÎÈ¾Ê¬¤Ï³ô²Á¼ý±×Î¨¡Ê£Ð£Å£Ò¡Ë¤Î³ÈÂç¡¢»Ä¤êÈ¾Ê¬¤ÏÍø±×À®Ä¹¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢»Ù½Ð¤¬³ÈÂç¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Âè£³»ÍÈ¾´ü¤ÎÀÇ°úÁ°Íø±×Î¨¤ò£·¥Ý¥¤¥ó¥È²þÁ±¤·¡¢ÀÇ°úÁ°Íø±×¤ò£³£¹¡ó³ÈÂç¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¥¸¥§¥ß¥Ë£³¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥£ー¥×¥·¥ó¥¯¤äÀ¸À®£Õ£É¡Ê¥¸¥§¥Í¥ìー¥Æ¥£¥Ö¡¦¥æー¥¶ー¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¡Ë¤Ê¤É¤Î¥Äー¥ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¼Ò¤¬£Á£É¶¥Áè¤Ç¶¯¸Ç¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ