¡Ö¥¯¥íー¥º¡×¡¢¡ÖWORST¡×¤ÎÀµÅýÂ³ÊÔ¤¬»ÏÆ°¡ª 2026Ç¯1·î13Æü¤è¤êÏ¢ºÜ³«»ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤È¥Æ¥£¥¶ー¥àー¥Óー¤â¸ø³«¡ª
¡Ö¿·ÁõÈÇ ¥¯¥íー¥º¡×1´¬
¡¡½©ÅÄ½ñÅ¹¤Ï¡¢»¨»ï¡Ö¥ä¥ó¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×¿·Ç¯3¹æ¤ò2026Ç¯1·î13Æü¤ËÈ¯Çä¡£Æ±¹æ¤è¤ê¡¢髙¶¶¥Ò¥í¥·»á¤Ë¤è¤ë¡Ö¥¯¥íー¥º¡×¡¢¡ÖWORST¡×¤ÎÀµÅýÂ³ÊÔ¤Ë¤¢¤¿¤ë¿·ºî¥Þ¥ó¥¬¤¬Ï¢ºÜ³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¯¥íー¥º¡×¤Ï¡¢1990Ç¯¤«¤é1998Ç¯¤Þ¤Ç¡Ö·î´©¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿ÉÔÎÉ¥Þ¥ó¥¬¤Î¶â»úÅã¡£¼Â¼Ì²½¤äÉñÂæ²½¤â¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â³ÊÔ¡ÖWORST¡×¤ä¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤ë¤ÈÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï9,000ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·ºî¤Ï¡Ö¥¯¥íー¥º¡×¡¢¡ÖWORST¡×¥·¥êー¥º¤ÈÆ±¤¸¤¯ÎëÍöÃË»Ò¹â¹»¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¿·ÁõÈÇ WORST¡×1´¬
¡¡¤Ê¤ª髙¶¶¥Ò¥í¥·»á¤¬¸¶ºî¡¦ºî²è¤âÌ³¤á¤ëÆ±¥·¥êー¥º¤ÎÏ¢ºÜºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2013Ç¯¤Ë´°·ë¤·¤¿¡ÖWORST¡×°ÊÍè¡¢Ìó13Ç¯¤Ö¤ê¡£11·î25ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö¥ä¥ó¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×24¹æ¤Ç¿·ºî¤ÎÏ¢ºÜ³«»Ï¤¬¹ðÃÎ¤µ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤È¥Æ¥£¥¶ー¥àー¥Óー¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Æ¥£¥¶ー¥¤¥é¥¹¥È
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥ä¥ó¥Á¥ã¥óWeb¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥¯¥í¥¹¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î13Æü¤è¤êWEBÇÛ¿®¤â¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£