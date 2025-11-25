¡Ö¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó ¥é¥Ö¡×Ä«°æÆ·»Ò¡¢¿ÍÀ¸½é¥°¥é¥Ó¥¢Ä©Àï çæ¤ä¤«Èþ¥Ü¥Ç¥£¤ËÅ£ÉÕ¤±
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/25¡ÛNetflix¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó ¥é¥Ö¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿½÷Í¥¤ÎÄ«°æÆ·»Ò¤¬¡¢25ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×52¹æ¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Î´¬Ëö¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£½é¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ÇÈþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎø¥ê¥¢½Ð±é26ºÐÈþ½÷¡¢Çò¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ÇÈþ¥Ð¥¹¥ÈºÝÎ©¤Ä
¡Ö¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó ¥é¥Ö¡×¤Ï¡¢ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ë¡¼¥¹¤ÎÃÏ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î´é¤âÌ¾Á°¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤ÃË½÷10¿Í¤¬¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÁ´¤Æ¼êÊü¤·¡¢¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤À¤±¤òÊÒ¼ê¤Ë°Û¹ñ¤Ç10Æü´Ö¤ÎÎ¹¤ò¤¹¤ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡£¡È¥È¥¦¥³¡É¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿Ä«°æ¤Ï¡¢º£¹æ¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢½éÄ©Àï¡£¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤Ççæ¤ä¤«¤ÊÈþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¹æ¤ÎÉ½»æ¤Ï¾®ÅèÍÛºÚ¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢´¬Ãæ¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ï½©ÅÄ¤½¤Ê¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡Ä«°æÆ·»Ò¡¢¥°¥é¥Ó¥¢½éÄ©Àï
¢¡É½»æ¤Ï¾®ÅèÍÛºÚ
