¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/25¡Û½©ÅÄ¤½¤Ê¤¬¡¢25ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×52¹æ¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Î´¬Ãæ¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£Èþ¤·¤¤¥Ð¥¹¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¿ÈÄ¹170cm¡É¥â¥Ç¥ë¡¢½é¥°¥é¥Ó¥¢¤ÇÈþ¥Ü¥Ç¥£³«Êü
º£¹æ¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ë½©ÅÄ¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ÇÈþ¤·¤¤¥Ð¥¹¥È¤òÈäÏª¡£¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤ÎÃæ¤Ë¤âÂç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤¬Éº¤¦¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¹æ¤ÎÉ½»æ¤Ï¾®ÅèÍÛºÚ¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢´¬Ëö¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤ÏÄ«°æÆ·»Ò¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
