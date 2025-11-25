¾®ÅèÍÛºÚ¡¢¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ÇÈ´·²¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥óÈäÏª¡Ö¥ä¥ó¥Þ¥¬¡×É½»æÅÐ¾ì
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/25¡Û¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÅèÍÛºÚ¤¬¡¢25ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×52¹æ¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÎÉ½»æ¡¦´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£È´·²¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û37ºÐ¸µAKB¿À7¡¢Èþ¥Ü¥Ç¥£ºÝÎ©¤Ä¥Î¡¼¥¹¥ê°áÁõ
AKB48·ëÀ®20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOG¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÉ½Âê¶Ê¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¾®Åè¡£º£²óºÆÅÐ¾ì¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢²÷¤¯¾µÂú¡£»£¤ê²¼¤í¤·¥°¥é¥Ó¥¢¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
º£¹æ¤Ç¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥×ÊÁ¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ÇÈþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¡£È´·²¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢º£¹æ¤Î´¬Ãæ¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ï½©ÅÄ¤½¤Ê¡¢´¬Ëö¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤ÏÄ«°æÆ·»Ò¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û37ºÐ¸µAKB¿À7¡¢Èþ¥Ü¥Ç¥£ºÝÎ©¤Ä¥Î¡¼¥¹¥ê°áÁõ
¢¡¾®ÅèÍÛºÚ¡Ö¥ä¥ó¥Þ¥¬¡×É½»æÅÐ¾ì
AKB48·ëÀ®20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOG¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÉ½Âê¶Ê¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¾®Åè¡£º£²óºÆÅÐ¾ì¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢²÷¤¯¾µÂú¡£»£¤ê²¼¤í¤·¥°¥é¥Ó¥¢¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
º£¹æ¤Ç¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥×ÊÁ¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ÇÈþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¡£È´·²¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡½©ÅÄ¤½¤Ê¡¦Ä«°æÆ·»Ò¤é¤âÅÐ¾ì
¤½¤Î¤Û¤«¡¢º£¹æ¤Î´¬Ãæ¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ï½©ÅÄ¤½¤Ê¡¢´¬Ëö¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤ÏÄ«°æÆ·»Ò¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û