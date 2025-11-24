¿·NISA¤Ë¹ñÆâÅê»ñÏÈ¤ÏÉ¬Í×¤«? ¹ñ²ñ¤ÇµÄÏÀ¤â
¡¡2025Ç¯11·î10Æü¤Î½°µÄ±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢¿·NISA¤òÄÌ¤¸¤¿¡Ö»ñ»º¤Î³¤³°Î®½Ð¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤ê¡¢¹ñÆâÅê»ñ¤ò¤É¤¦Â¥¤¹¤«¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦ºØÆ£¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹À¯Ä´²ñÄ¹¤Ï¡¢¿·NISA¸ýºÂ¤Î»ñ»º»Ä¹â¤ÎÌó6¡Á7³ä¤¬¥ª¥ë¥«¥ó¤äS&P500¤Ê¤É³¤³°»ñ»º¤ËÅê¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¹ñÌ±¤Îµ®½Å¤Ê¶âÍ»»ñ»º¤¬³¤³°¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ËÊÐ¤ê¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤ÎÀ®Ä¹¤Ë²ó¤ë»ñ¶â¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÌäÂê°Õ¼±¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºØÆ£»á¤Ï¡¢ËÜÍè¤Ï¹ñÌ±¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤ò¼«¹ñ¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬À¤³¦¤Î¾ï¼±¤À¤È¤·¤Æ¡¢NISA¤ÎÏÈ¤ò³È½¼¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¹ñÆâ¤ÎÀ®Ä¹Ê¬Ìî¤Ë»ñ¶â¤¬´ÔÎ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö¹ñÆâÅê»ñÏÈ¡×¤ä¡¢¹ñÆâÅê»ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÇÀ©Í¥¶ø¤ÎÆ³Æþ¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£
¡¡¶ñÂÎÎã¤È¤·¤Æ¡¢Åê»ñÂÐ¾Ý¤òEU°èÆâ´ë¶È¤Ë¤Û¤Ü¸ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎPEA¤ä¡¢Åê»ñ³Û¤Î7³ä°Ê¾å¤ò¥¤¥¿¥ê¥¢·ÐºÑ¤ËÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤¬¤ë´ë¶È¤Ø¤ÎÅê»ñ¤È¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎPIR¤Ê¤É¡¢³¤³°¤ÎÀ©ÅÙ¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¿·NISA¤Ï¤¹¤Ç¤ËÌó2,700Ëü¸ýºÂ¡¦ÉáµÚÎ¨Ìó25¡ó¤È¤µ¤ì¡¢Åê»ñÂÐ¾Ý¤¬¸ÂÄêÅª¤Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡ÊÉáµÚÎ¨Ìó10¡ó¡Ë¤ä¥¤¥¿¥ê¥¢¡ÊÉáµÚÎ¨¿ô¡óÄøÅÙ¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¹¤¯¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÀ©ÅÙ¤¬¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÅê»ñÀè¤¬¹Ê¤é¤ì¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åê»ñÀèÀ©¸Â¤¬À©ÅÙ¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÍøÍÑ¼Ô¿ô¤òÂ»¤Ê¤¦¥ê¥¹¥¯¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡ÊÒ»³¤µ¤Ä¤¶âÍ»Ã´ÅöÂç¿Ã¤Ï¡¢NISA¤¬Ï·¸å»ñ¶â¤Å¤¯¤ê¤Î´ðÈ×¤È¤·¤ÆµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¤³¤È¤òÉ¾²Á¤·¤Ä¤Ä¡¢¹ñÌ±¤ÎÁªÂò¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥ª¥ë¥«¥ó¤äS&P500¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀµÄ¾»ÄÇ°¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤¬¡¢·ø¼Â¤Ê¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ËÜÍè¤ÏÆüËÜ´ë¶È¼«¿È¤¬ÆüËÜ³ô¤ä¹ñÆâÅê¿®¤¬Áª¤Ð¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À©ÅÙ¤ÇÅê»ñ²È¤òÇû¤ëÁ°¤Ë¡¢´ë¶ÈÂ¦¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¼«Á³¤Ë»ñ¶â¤¬¸þ¤«¤¦Î®¤ì¤òºî¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Åê»ñÀ©¸Â¤Ë¤Ï¿µ½ÅÏÀ¤âº¬¶¯¤¯¤¢¤ë¡£¿·NISA¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç°ÂÄêÅª¤Ê»ñ»º·ÁÀ®¤ò»Ù¤¨¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¸Ä¿Í¤¬À¤³¦Ê¬»¶Åê»ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢Åê»ñÂÐ¾Ý¤ò¹ñÆâ¤ËÊÐ¤é¤»¤ì¤Ð¡¢Åê»ñ²È¤Î¼«Í³ÅÙ¤òÂ»¤Ê¤¤¡¢À©ÅÙ¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤ä¡Ö¤Þ¤¿ÍÂÃù¶â¤ËÌá¤ë¡×Æ°¤¤ò¾·¤¤«¤Í¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦·üÇ°¤À¡£
¡¡ÊÒ»³Âç¿Ã¤Ï¹ñÆâÅê»ñ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÏÈ¤äÍ¥¶øÁ¼ÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¶ñÂÎÅª¤ÊÀ©ÅÙÀß·×¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¡¢º£¸å¤ÏÅê»ñ¶µ°é¤ÎÉáµÚ¾õ¶·¤Ê¤É¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢NISA¤ò¤è¤¯°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡¾ÍèÅª¤Ë¹ñÆâÅê»ñÏÈ¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÀ¸³¶Åê»ñÏÈ1,800Ëü±ß¤È¤ÏÊÌÏÈ¤ÇÀß¤±¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¹ñÌ±¤ÎÁªÂò¤Î¼«Í³¡×¤È¡Ö¹ñÆâÀ®Ä¹¤Ø¤Î»ñ¶â´ÔÎ®¡×¤ò¤É¤¦Î¾Î©¤µ¤»¤ë¤«¤¬¡¢º£¸å¤ÎÂç¤¤ÊÏÀÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡£