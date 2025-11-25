½¬¶áÊ¿»á¡¢ÂæÏÑÌäÂê¤ÇÊÆ¹ñ¤±¤óÀ©¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¡Ö½ÅÍ×ÀÍý²ò¡×
¡¡¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï24Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¤·¤¿¡£¿·²Ú¼Ò¤¬Êó¤¸¤¿¡£½¬»á¤ÏÂæÏÑÌäÂê¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ¹ñ¤ÎÎ©¾ì¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ë¹ñ²ñÅúÊÛ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÊÆÂ¦¤ò¤±¤óÀ©¤¹¤ëÁÀ¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÂæÏÑÌäÂê¤¬Ãæ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤À¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¾ðÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤¬¼óÁêÅúÊÛ¤ËÂÐ¤·¤ÆÊóÉüÁ¼ÃÖ¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹Ãæ¡¢ÊÆ¹ñ¤ÏÆüËÜ¤ËÏ¢ÂÓ¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÅÏÃ²ñÃÌ¤Ç½¬»á¤Ï¡ÖÊÆÃæ¤ÏÂè2¼¡ÂçÀï¤Ç·³¹ñ¼çµÁ¤ÈÀï¤Ã¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¡ÖÂè2¼¡ÂçÀï¤ÎÀ®²Ì¤ò¶¦¤Ë¼é¤ë¡×¤è¤¦ÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡ÊÆÃæÎ¾¼óÇ¾¤Ï10·îËö¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÂÐÌÌ¤Ç¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¼Â»Ü¡£ËÇ°×Ëà»¤¤Î´ËÏÂ¤Ë¸þ¤±¤Æ¹ç°Õ¤·¤¿¡£