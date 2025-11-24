¥×¥ì¡¼»þ´Ö¡È301Ê¬¡É¡Ä¥Þ¥óU»Ø´ø´±¡¢¶ì¤·¤à¥¦¥¬¥ë¥Æ¤ËÊ³µ¯¤òÂ¥¤¹¡ÖÎý½¬¤òÀÑ¤ó¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤òÎ¨¤¤¤ë¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤¬¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥¦¥ë¥°¥¢¥¤ÂåÉ½MF¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥¦¥¬¥ë¥Æ¤Ë¡ÖÎý½¬¤òÀÑ¤ó¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÊ³µ¯¤òÂ¥¤·¤¿¡£23Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹»æ¡Ø¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥á¡¼¥ë¡Ù¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß24ºÐ¤Î¥¦¥¬¥ë¥Æ¤Ï¡¢2024Ç¯8·î¤Ë5000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó91²¯±ß¡Ë¤È¤¤¤¦°ÜÀÒ¶â¤Ç¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤«¤é¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë°ÜÀÒ¡£²ÃÆþ½éÇ¯ÅÙ¤Îºòµ¨¤³¤½¥ê¡¼¥°Àï22»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¥»¥ó¥È¥é¥ë¥ß¥Ã¥É¥Õ¥£¡¼¥ë¥À¡¼¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤È¥«¥¼¥ß¡¼¥í¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¥¦¥¬¥ë¥Æ¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ë¤ª¤±¤ëÀèÈ¯½Ð¾ì¤Ï2»î¹ç¡£ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ò´Þ¤á¤Æ¤â¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¤Ï¤ï¤º¤«¡Ö301Ê¬¡×¤È½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤Ï¡¢»î¹çÁ°¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ö¤³¤³¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÍ¥¤ì¤¿Áª¼ê¤¬²ÃÆþ¤·¡¢»þ¤Ë¤Ï¶ì¤·¤à¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Èà¤Ïº£¤Þ¤µ¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢²æ¡¹¤Î»Å»ö¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¼ê½õ¤±¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡£¾õ¶·¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¤¦¤ë¡×¤È¥¦¥¬¥ë¥Æ¤ÎÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡¢¡ÖÈà¤¬¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤Î»Å»ö¤Ï¡¢Èà¤¬¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÈÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î´¶³Ð¡É¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤è¤¦»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤À¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ëÀ¤³¦¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤ÏÅ¬±þ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤Ë¡¢Îý½¬¤òÀÑ¤ó¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤â»ØÆ³¤·¤¿¥¦¥¬¥ë¥Æ¤ËÊ³µ¯¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤ÎMF¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤ä¥¦¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¤ÎMF¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥´¥á¥¹¤Ê¤É¡¢Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇÃæÈ×¤òÊä¶¯¤¹¤ë¤È±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¤¿¤ËÃæÈ×¤ÎÁª¼ê¤¬²Ã¤ï¤ì¤Ð¡¢¥¦¥¬¥ë¥Æ¤Î½øÎó¤Ï¤µ¤é¤Ë²¼¤¬¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¡Ê¸½ºß¡¢ÃæÈ×¤ÎÊä¶¯¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤È¸À¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤¬¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÊä¶¯¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÊä¶¯¤¬¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢½ÅÍ×¤Ê¤Î¤ÏÁª¼ê¤Î¼Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áª¼ê¤ÎÆÃÀ¤À¡£²æ¡¹¤Ï¤½¤ÎÅÀ¤Ç²þÁ±¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢º£¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Èà¤é¤Ï¤Þ¤ÀÈ¯´ø¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤Î»Å»ö¤Ï¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤À¡×¤ÈÊä¶¯¤Î»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¸À¤ÏÈò¤±¡¢¸½ºß¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤«¤é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
