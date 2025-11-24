ÃæÁ¾º¬¹°Ê¸»á¡¢´Ú¹ñ¼óÁê¤È²ñÃÌ¡¡¡Ö¶¨ÎÏÂ¥¿Ê¤ÎÌò³ä²Ì¤¿¤¹¡×
¡¡¡Ú¥½¥¦¥ë¶¦Æ±¡ÛÆü´Ú¡¦´ÚÆü¶¨ÎÏ°Ñ°÷²ñ¤ÎÆüËÜÂ¦¤Î²ñÄ¹Âå¹Ô¤òÌ³¤á¤ëÃæÁ¾º¬¹°Ê¸¸µ³°Áê¤Ï24Æü¡¢¥½¥¦¥ë¤Ç´Ú¹ñ¤Î¶âÌ±¼â¼óÁê¤È²ñÃÌ¤·¡¢Î¾¹ñ´Ø·¸¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨ÎÏ¤ÎÉ¬Í×À¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¡£ÃæÁ¾º¬»á¤Ï¼«¿È¤¬¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÁªÂÐËÜÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤¿·Ð°Þ¤Ë¿¨¤ì¡¢´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤È¹â»ÔÀ¯¸¢¤È¤Î±ß³ê¤Ê°Õ»×ÁÂÄÌ¤È¶¨ÎÏ¤òÂ¥¤¹Ìò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÁ¾º¬»á¤Ï¡¢Éã¤Ç¡ÖÃÎ´ÚÇÉ¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿¸ÎÃæÁ¾º¬¹¯¹°¸µ¼óÁê¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë¡¢¼«¿È¤â¡ÖÎ¾¹ñ´Ø·¸¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤Ë¤âÂÐÏÃ¤ÎÁë¸ý¤ò°Ý»ý¤·¤è¤¦¤ÈÅØ¤á¤Æ¤¤¿¡£º£¸å¤âÆü´Ú¤ÎÍ§¹¥¶¨ÎÏ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£