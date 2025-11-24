TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

½»Âð¤Ê¤É¤ª¤è¤½170Åï¤¬¾Æ¤±¡¢1¿Í¤¬»àË´¤·¤¿ÂçÊ¬»Ôº´²ì´Ø¤ÎÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¡£

¤­¤ç¤¦¤â¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤«¤é¤Î»¶¿å¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤âÄÃ²Ð¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸½¾ì¤Ø¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¤ÏÀ©¸Â¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£

ÂçÊ¬»Ô¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢ÈïºÒ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ëº£¸å¤Î¤êºÒ¾ÚÌÀÈ¯¹Ô¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ä¸ø±Ä½»Âð¤Ê¤É¤Ø¤ÎÆþµï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½é¤á¤ÆÀâÌÀ²ñ¤ò³«¤­¤Þ¤·¤¿¡£

ÈòÆñ½ê¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À69À¤ÂÓ108¿Í¤¬¿È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£