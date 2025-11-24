¿Íµ¤½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¡¢½é½Ð¤·¤Î¡È¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ËÁûÁ³ ¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¡Ä¡×¡Ö´é¾®¤Ã¤Á¤ã¤¤¡×
¡¡Ã¦½Ð¥²¡¼¥àÃæ¤ËÊá¤Þ¤Ã¤¿È³¤È¤·¤Æ¡¢¿Íµ¤½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¼Ì¿¿¡É¤¬¸ø³«¡£¶¦±é¼Ô¤«¤é¡ÖÉáÃÊ¤³¤¦¤Ê¤Î¡©¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¿Íµ¤½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀµÂÎ¡õ¤¹¤Ã¤Ô¤ó¼Ì¿¿
¡¡11·î24Æü¡¢¡Ø¥¾¥ó¥Ó¤´¤Ã¤³¡ÁÃÏ¹ö¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¡Á #4¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¥¾¥ó¥Ó¤¬¤¦¤´¤á¤¯ÇÑÔÒ¥Û¥Æ¥ë¤òÉñÂæ¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡¢¤³¤Î²á¹ó¤Ê¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥²¡¼¥à¡£À©¸Â»þ´Ö¤Ï60Ê¬¡¢¥¾¥ó¥Ó¤ËÊá¤Þ¤Ã¤¿¤éÃ¦Íî¤È¤Ê¤ê¡¢´Ø·¸¼Ô¤«¤éÆþ¼ê¤·¤¿Ã¯¤Ë¤â¸«¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¼Ì¿¿¡É¤ò¸ø³«¤µ¤»¤é¤ì¤ëÈ³¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ã¦½Ð¤ËÀ®¸ù¤¹¤ì¤Ð¡¢³ÍÆÀ¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë±þ¤¸¤Æ¾Þ¶â¡ÊÁí³Û100Ëü±ß¡Ë¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡2²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¾åÅÄ¹ä»Ë¡¢¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤¨¤Ê¤³¡¢¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂç²È»ÖÄÅ¹á¡¢¥¶¡¦¥Þ¥ß¥£¤Î¼ò°æµ®»Î¡¢°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¤ÎÃÄÄ¹°ÂÅÄ¡¢¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥À¡¼¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²£Àî¾°Î´¤Î6¿Í¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡¥²¡¼¥à½ªÈ×¡¢¥¾¥ó¥Ó¤¬Áý°÷¡¦¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¨¤Ê¤³¤È¼ò°æ¡¢²£Àî¤Î3¿Í¤Ë¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç²£Àî¤È¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¨¤Ê¤³¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ï¤°¤ì¤Æ3F¤òÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÂÞ¾®Ï©¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¥¾¥ó¥Ó¤Ë³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈMC¤Î¥¢¥ó ¥ß¥«¡¢¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó¡ÊÎëÌÚÂó¡¦ÄÍÃÏÉð²í¡Ë¤Î¸µ¤ËÁ÷¤é¤ì¤¿¤¨¤Ê¤³¤Ï¡¢¡Ö3F¤Î³¬ÃÊ¤¬1¸Ä¤·¤«¤Ê¤¯¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢È³¥²¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¡ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¼Ì¿¿¡É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢³Û¤ËÇ®Îä¤Þ¤·¥·¡¼¥È¤òÅ½¤ê¡¢É¡¤Ë¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤òµÍ¤á¤¿¡¢¤¨¤Ê¤³¤ÎÉÂ±¡¤Ç¤Î°ìËç¡£½é¤á¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿ºÝ¤Î¡¢ËÜË®½é¸ø³«¤Î¡È¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡MC¿Ø¤«¤é¤Ï¡Ö¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤³¤ì¥ä¥Ð¥¤¤è¡×¡Ö¡Ê¥á¥¤¥¯¤Ï¡ËÌ¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡ÖÉáÃÊ¤³¤ó¤Ê¤Ê¤Î¡©¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥¢¥ó ¥ß¥«¤Ï¡Ö´é¾®¤Ã¤Á¤ã¤¤¤«¤éÇ®Îä¤Þ¤·¥·¡¼¥È¤¬Âç¤¤¯¸«¤¨¤ë¤Í¡×¤È¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¡Ø¥¾¥ó¥Ó¤´¤Ã¤³¡ÁÃÏ¹ö¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¡Á¡Ù¤è¤ê¡Ë