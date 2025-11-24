¹Ò¶õÊØÁê¼¡¤®·ç¹Ò¤ÈÊóÆ»¡¡Ãæ¹ñ¡¢ÊóÉü¤Î±Æ¶Á¸Ø¼¨
¡¡¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛÃæ¹ñ¤Î°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï24Æü¡¢Ãæ¹ñ¤ÈÆüËÜ¤ò·ë¤Ö12¤Î¹Ò¶õÏ©Àþ¤ÇÁ´ÊØ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç·ç¹Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ë¹ñ²ñÅúÊÛ¤ËÂÐ¤¹¤ëÊóÉü¤Î±Æ¶Á¤ÎÂç¤¤µ¤ò¸Ø¼¨¤¹¤ëÁÀ¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£12Ï©Àþ¤Ë¤ÏÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬ÆüËÜÅÏ¹Ò¼«½Í¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëÁ°¤«¤é·ç¹Ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÊØ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢µ»ö¤Ï¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤¬ÅÏ¹Ò¼«½Í¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëÃæ¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹Ò¶õ³Æ¼Ò¤Ï¹Ò¶õ·ô¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¤äÊÑ¹¹¤ËÌµÎÁ¤Ç±þ¤¸¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¹ñ±ÄÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÆüËÜ¹Ô¤¹Ò¶õ·ô¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¬54Ëü·ïÄ¶¤Ë¾å¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÆüËÜ¤¬ÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£