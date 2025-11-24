¡ÈÇ§ÃÎ¾É¤ËÍ¥¤·¤¤¤È¤Ï²¿¤«¡ÉÍý²ò¿¼¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡Åìµþ¡¦¹Á¶è
¡ÈÇ§ÃÎ¾É¤ËÍ¥¤·¤¤¤È¤Ï²¿¤«¡É¡£24Æü¡¢Åìµþ¡¦¹Á¶è¤ÇÇ§ÃÎ¾É¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
24Æü¸á¸å¡¢Åìµþ¡¦¹Á¶è¤¬¼çºÅ¤·¤¿Ç§ÃÎ¾É¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¤ª¤è¤½80¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ç§ÃÎ¾É¤Ê¤É¤òÀìÌç¤È¤¹¤ëÈËÅÄ²í¹°¡¦»ü·Ã°åÂçÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤¬¹Ö±é¤ò¹Ô¤¤¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢´Ö°ã¤¤¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬æ·ÃÑ¿´¤äÉÔ°Â¤ò¤«¤Î©¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¡¢¡ÖÁ±°Õ¡×¤È»×¤¤¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬»þ¤Ë¤Ï¤½¤Î¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¡¢¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤ËÍ¥¤·¤¤¤È¤Ï²¿¤«¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤òÄóµ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤Î¡ØÊÝ¸î¡Ù¤È¡ØËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤ÎÂº½Å¡Ù¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÂç¤¤Ê¼ºÇÔ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÁ°ÃÊ³¬¤Ë¤¢¤¿¤ë·ÚÅÙÇ§ÃÎ¾ã³²(MCI)¤Î¿Í¤ä¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î²ÈÂ²¤ò²ð¸î¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¸ò¤¨¤Æ¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢MCI¤ÎÃËÀ¡Ê80Âå¡Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Ç§ÃÎ¾É¤È¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦ÊÐ¸«¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊÐ¸«¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ç§ÃÎ¾É¤ÎºÊ¤ò²ð¸î¤¹¤ëÃËÀ¡Ê90Âå¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é²ð¸î¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ë·è¤·¤Æ°ì¿Í¤Ç¤ÏÇØÉé¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¡£²ÈÂ²¤ä¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ê¤É¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤¿¤¯¤µ¤óÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Èó¾ï¤ËÂçÀÚ¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
Ç§ÃÎ¾É¤ÎÊì¤Î²ð¸î¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤·¤ÆÇ§ÃÎ¾É¤ÎÁêÃÌ¤Ê¤É¤Ë¤â±þ¤¸¤Æ¤¤¤ë´Ç¸î»Õ¤Î½÷À¡Ê50Âå¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤ÏÃ¯¤Ç¤â¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤êÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ð¤«¤êµ¤¤Ë¤¹¤ë¤È¿ÍÀ¸¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¤·Ú¤ËÏÃ¤·¹ç¤¨¤ë¥ª¥ì¥ó¥¸¥«¥Õ¥§¤Ê¤Éµï¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¡¢À¸³è¤¬¤è¤êË¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼çºÅ¤·¤¿¹Á¶è¤ÎÀ¶²È°¦¶èÄ¹¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç»Ù¤¨¹ç¤¦´Ä¶¤òÀ°¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
