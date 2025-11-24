ÆüÃæ´Ø·¸¡ÈÂÐÎ©¤ÏÄ¹´ü²½¤«¡É¡¡À¯¸¢´´Éô¡Ö»þ´Ö·Ð²á¤ÎÃæ¤Ç¼ý¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×
µÞÂ®¤ËÎä¤¨¹þ¤àÆüÃæ´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¯ÉÜ¡¦Í¿ÅÞÆâ¤«¤é¤Ï¡¢ÂÐÎ©¤ÏÄ¹´ü²½¤¹¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç³«¤«¤ì¤¿G20¥µ¥ß¥Ã¥È¤ÇÃæ¹ñ¤ÎÍû¶¯¼óÁê¤ÈºÇ¸å¤Þ¤ÇÀÜÅÀ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¹â»ÔÁíÍý¡£¡ÖÃæ¹ñ¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ÎÈâ¤ÏÊÄ¤¶¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤ò¤á¤°¤ëÈ¯¸À¤ËÃæ¹ñÂ¦¤ÏÂÖÅÙ¤ò¹Å²½¤µ¤»Â³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢´Ø·¸²þÁ±¤Î»å¸ý¤Ï¤Ä¤«¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
À¯¸¢´´Éô¤«¤é¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¼¤â¡Ä
À¯¸¢´´Éô
¡Ö¡Ê¹â»ÔÁíÍý¤ÈÃæ¹ñÂ¦¡ËÁÐÊý¾ù¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤è¤Í¡£»þ´Ö·Ð²á¤ÎÃæ¤Ç¼ý¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¯¡¢²¿¤«¼ê¤òÂÇ¤Ã¤Æ²ò·è¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¡×