¸µÆô¿À¥¤¥ó¥¿¡¼¡¦À¿»Ò¡¢Íè½Õ¤ËµþÅÔ°Ü½»¤Ø¡Ö¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¹¬¤»¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡×·Ý¿Í³èÆ°¤Ï·ÑÂ³
¡¡ºòÇ¯£³·îËö¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÆô¿À¥¤¥ó¥¿¡¼¡×¤ò²ò»¶¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ËÅ¾¿È¤·¤¿À¿»Ò¤¬£²£´Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Íè½Õ¤ËµþÅÔ¤Ø°Ü½»¤¹¤ë¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÍèÇ¯¤Î½Õ¤ËÅìµþ¤òÎ¥¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÅê¹Æ¤·¡Ö¤½¤·¤ÆµþÅÔ¤Ë°Ü½»¤·¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡·èÃÇ¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÀ¸¤Þ¤ì¤À¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤«µþÅÔ¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¡¢¤ÈÆó½½Âå¤Îº¢¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Ä¤¤ºÇ¶á¤Þ¤Ç¤½¤¦¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤Õ¤È¡¢¤¤¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤¤¤Ä¤«¤ä¤í¤¦¡Ù¤Ï¤â¤¦¤ä¤á¤è¤¦¡£¿ÍÀ¸¤Ï°ìÅÙ¤¤ê¤ÇÌÀÆü¤¬¤¯¤ëÌóÂ«¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¸¤ã¤¢¿·¤·¤¤»Ï¤Þ¤ê¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê½Õ¤Ë°ú¤Ã±Û¤½¤¦¡¢¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¸µÁêÊý¡¦½í¡Ê¸½ºß¤Ï²þÌ¾¤·¤Æ¥Ê¼ò½í¡á¤Ê¤µ¤±¤Ê¤®¤µ¡á¡Ë¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ÖÆô¿À¥¤¥ó¥¿¡¼¡×¤ò£²£°£²£´Ç¯£³·îËö¤Ç²ò»¶¤·¡¢µÈËÜ¶½¶È¤òÂà½ê¤·¤¿À¿»Ò¡£¤½¤Î¸å¤Ï·Ý¿Í¤Î³èÆ°¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢½÷Í¥¶È¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢£Ó£Î£Ó¤Ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÎÁÍý¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¹¬¤»¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¥é¥¤¥Ö¤¬¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â¥é¥¤¥Ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¹¬¤»¤Ï¼«Ê¬¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Åìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷¤Ë¤¢¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÎÁ°¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö·ÃÈæ¼÷¤Î£Ì£É£Ñ£Õ£É£Ä£Ò£Ï£Ï£Í¡£Åìµþ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¢¤¤¤À¡¢°ìÈÖ¹Ô¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡£ÂçÀÚ¤Ê²»¤ä¿Í¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð°©¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊõÊª¤Î¾ì½ê¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ¸å¤Ï¤³¤³¤Ç¥é¥¤¥Ö¤¬¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÅìµþÀ¸³è¤ÎºÇ¸å¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó°ì½ï¤ËÅìµþ¤ÎÌë¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£