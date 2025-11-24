浙江省嘉興市南湖区大橋鎮の胥山村。（２０２３年６月１４日撮影、嘉興＝新華社記者／徐碰）

【新華社北京11月24日】中国共産党は10月、第20期中央委員会第4回全体会議（4中全会）で、「国民経済・社会発展第15次5カ年規画（2026〜30年）」策定に関する党中央委員会の提案を採択した。「提案」に盛り込まれたキーワードについて解説する。第13回は「農村振興のエリア化推進」。

▽「提案」の原文

「千村示範、万村整治（千のモデル村で万の村を整備）」プロジェクトの経験を学び活用し、地域の実情に応じて農村建設の実施メカニズムを整備し、類型ごとに秩序立てて、エリア化により農村振興を推進し、農村インフラの充実度、公共サービスの利便性、居住環境の快適性を段階的に高めていく。

▽用語解説

従来の個別の行政村単位による分散的な発展モデルを打破し、位置が近接し、機能が類似し、産業が関連する複数の村でエリアを構成し、エリアを単位として統一的に計画を立て、政策を一体的に運用し、資源を統合する。産業の面的発展、環境の面的整備、組織の面的共同建設を推進し、強い村が弱い村をけん引することで共同発展を実現する。行政部門の機能はエリア内で効果的に統合され、ガバナンス資源はよりよく共有され、産業発展はより大きな空間を獲得し、改革措置はより良く統合される。