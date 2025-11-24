HANA¡¦MOMOKA¡ÖÍ¥¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ð¤«¤ê¡×¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Í¥¤¥ë»ö¾ð¤òÌÀ¤«¤¹
HANA¤ÎMOMOKA¤µ¤ó¤¬24Æü¡¢¡ØÅìµþ¥Í¥¤¥ë¥¨¥¥¹¥Ý¡Ù¤Î¡Ø¥Í¥¤¥ë¥ª¥Ö¥¶¥¤¥ä¡¼2025¼ø¾Þ¼°¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Í¥¤¥ë»ö¾ð¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥Í¥¤¥ë¥ª¥Ö¥¶¥¤¥ä¡¼¡Ù¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë¡Ø¥Í¥¤¥ë¥¯¥¤¡¼¥ó¡Ù¤«¤éÌ¾¾Î¤òÊÑ¹¹¤·¡¢º£Ç¯¤Ç30²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Í¥¤¥ë¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤·¡¢¥Í¥¤¥ë¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤¿³Æ³¦ÃøÌ¾¿Í¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¾Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢º£Ç¯¤ÏMOMOKA¤µ¤ó¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢WEST.¤Î¿À»³ÃÒÍÎ¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¤ä¡¢Ä¶ÆÃµÞ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë¾¾ÈøÂÀÍÛ¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¤µ¤ó¡Ê84¡Ë¤é¤¬¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¥Í¥¤¥ë¤Ï¡ÈÌ¿¡É¡×¡¡¼«¿È¤Î¥Í¥¤¥ë»ö¾ð¤òÌÀ¤«¤¹
Æüº¢¤«¤é¥Í¥¤¥ë¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦MOMOKA¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥Í¥¤¥ë¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¥¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Í¥¤¥ë¤Ï¡ÈÌ¿¡É¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤ËËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆºîÉÊ¤òºî¤ë¤È¤¤Ë¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤È¤«¡¢¤½¤Î»þ¤Îµ¤Ê¬¤È¤«¤ò¥Í¥¤¥ë¤ËÉ½¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤â¥Í¥¤¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤³¤À¤ï¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Í¥¤¥ë»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥Í¥¤¥ë¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï»ä¤ÈCHIKA¤ÈYURI¤¬¥¸¥§¥ë¥Í¥¤¥ë¤È¤«¤ò¤è¤¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¶Ê¤È¤«°áÁõ¤È¤«¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Í¥¤¥ë¤ò¼«Ê¬¤ÇÅÉ¤Ã¤ÆÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤Ç¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Î¥Í¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆË«¤á¹ç¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖHANA¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤³¤È¤òË«¤á¤¿¤¿¤¨¤ëÍ¥¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡È¤¤¤¤¤Í¡É¡È¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡É¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤â¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£