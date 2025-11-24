¡ÖÂ¹¤òÍÂ¤«¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ä¡×Ï·¸å¤Î¼«Í³¤òÃ¥¤¦Í×µá¤òÃÇ¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÎ¥º§´íµ¡¤Ë
¡ÖÏ·¸å¤Ï¼«Ê¬¤Î¼ñÌ£¤Ë»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤¿¤¤¡×¡½¤½¤¦´ê¤¦¸È¡¦ÈþÎØ¤ÎÊ¿²º¤ÊÀ¸³è¤Ï¡¢Â©»Ò²ÈÂ²¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìÊÑ¤·¤Þ¤¹¡£
±ó¤Þ¤ï¤·¤ËºÊ¤ÎÏÂ»Ò¤¬¡ÖÊÝ°é±à¤Ë¤ÏÍÂ¤±¤Ê¤¤¡×¡ÖÂ¹¤òÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢ÈþÎØ¤Ï¡Ö´ªÊÛ¤·¤Æ¡ª¡×¤È¿´¤Ç¶«¤ÖÃæ¡¢Êª¸ì¤ÏÍ½ÁÛ³°¤ÎÊý¸þ¤Ø¡Ä¡Ä¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÆÍÁ³²Ç¤ÎÏÂ»Ò¤¬Ë¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£
¤³¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë°é»ù¤Î²¡¤·ÉÕ¤±¹ç¤¤¤Ç¤Ï½ª¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²Ç¡¦ÏÂ»Ò¤ÎÍ×µá¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¿¿¼Â¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢Í½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£ÈþÎØ¤Ï¡¢Â¹°é¤Æ¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢²ÈÄí¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹½¤Íå¾ì¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡¼¡Ä¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢ÈþÎØ¤Ï¼«Ê¬¤Î¡ÖÂ¹°é¤ÆµñÈÝ¸¢¡×¤ò¼é¤êÈ´¤±¤ë¤Î¤«¡© ¤½¤·¤Æ¡¢Â©»ÒÉ×ÉØ¤Ï¡¢¹¬¤»¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤Î¤«¡©¤¼¤Ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
Ì¡²è¡ÖÂ¹°é¤Æ¤Ï´ªÊÛ¤·¤Æ¡ª¡×
(¥¦¡¼¥Þ¥ó¥¨¥¥µ¥¤¥ÈÊÔ½¸Éô)
